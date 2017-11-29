الهجرة تنسق مع الخطوط الأردنية لنقل جثامين المصريين المتوفين بقطر

شحن الجثمانين على طائرة واحدة لتسهيل عودتهما للوطنولاء البري تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث وفاة مصريين بقطر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سلوى بالدوحة، بسبب انفجار إطار السيارة التى كانوا يستقلونها. بدورها قامت الوزارة بالتنسيق مع الخطوط الجوية

شحن الجثمانين على طائرة واحدة لتسهيل عودتهما للوطن









ولاء البري

تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث وفاة مصريين بقطر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سلوى بالدوحة، بسبب انفجار إطار السيارة التى كانوا يستقلونها.

بدورها قامت الوزارة بالتنسيق مع الخطوط الجوية الأردنية بقطر؛ لتسهيل شحن جثامين المتوفين والذين وصل عددهم لحالتين هما محمد أشرف محمد ربيع عبد السلام، يبلغ من العمر 28 سنة، وعماد محمود إسماعيل صقر، 35 سنة، من محافظة المنيا، مركز أبو قرقاص، قرية بني موسي، ويتواجدان حاليًّا بمشرحة الوكرة، ومن المقرر أن تصل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء بمطار القاهرة الدولي.

من جهتها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن أسفها لوقوع الحادث، وتمنت لأهل المتوفين الصبر والسلوان على أرواح ذويهم، كما وجهت بضرورة تسهيل كل إجراءات نقل الجثامين حتى مثواهم الأخير.

وأضافت الوزيرة أنه نتيجة التنسيق بين الوزارة والخطوط الجوية الأردنية سيتم استثناء شحن الجثمانين على متن طائرة واحدة، بدلًا من نقل كل جثمان في طائرة مستقلة وهو المتعارف عليه، بناء على طلب الوزارة.

وبلغ عدد الحالات المصابة ست حالات في الطوارئ، ويتمتعون بحالة مستقرة، بعد إجراء الجراحة اللازمة للمصابين، يتلقون الآن الرعاية الصحية الكاملة، في مستشفى الوكرة ومستشفى حمد العام.

جدير بالذكر أن جميع المصابين والوفيات من الجنسية المصرية تحديدًا محافظة المنيا، والأغلبية من مركز أبو قرقاص قرية بني موسي وبير عطية.