الهجرة تناقش سبل مشاركة المصريين بالخليج في الانتخابات الرئاسية

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور يوسف العميرى رئيس اتحاد “خليجيون في حب مصر”، والدكتور محمد عبد العزيز العقيل الأمين العام للاتحاد
وناقش اللقاء إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد يتضمن عددا من المحاور، على رأسها حشد وحث المصريين المقيمين بمنطقة الخليج في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تقديم مجموعة خدمات للمصريين خلال عملية الانتخاب، وتذليل أية معوقات تقف حائلا دون مشاركة المصريين في هذا العرس الانتخابي، فضلا عن التعاون المشترك لتلبية احتياجات الجالية المصرية بمنطقة الخليج، والعمل على التدخل السريع وحل أية مشكلات قد تواجه المصريين هناك.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رغبة الوزارة في إيجاد سبل تعاون مثمر وبناء مع”خليجيون في حب مصر” يقوم على تقديم الخدمات للمصريين بمنطقة الخليج، مشيرة لدور الدبلوماسية الشعبية الفاعل في خدمة المجتمع المدني والمواطنين، والتأثير الإيجابي الناتج عنها.
وقالت وزيرة الهجرة إنه جاري العمل والتنسيق من أجل التعاون بين الوزارة والاتحاد لوضع خطط كاملة لحشد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تقديم كافة الخدمات من بينها العمل على توفير حافلات لنقل المصريين للجان الاقتراع، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارات المعنية بدول الخليج للتنسيق معهم بشأن إعطاء الفرصة للمصريين العاملين هناك للذهاب للمشاركة خلال أوقات العمل الرسمية، فضلا عن مناشدة جميع الكفلاء في دول الخليج لإعطاء المصريين جوازات السفر الخاصة بهم خلال أيام الانتخابات حتى يتمكنوا من المشاركة، مع بحث طباعة إرشادات تتضمن أماكن الاقتراع وتوقيتات بدء وإنتهاء الإدلاء بالأصوات.
وأضافت “مكرم” أنه سيتم تنظيم مؤتمرا بالكويت بالتعاون مع الاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة، للوقوف على مطالب المصريين الخاصة بالعملية الانتخابية، والمعوقات التي تعترضهم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وعقد لقاء بالمرأة المصرية هناك للتعريف بدورها الهام والمحوري في حشد كل أبناء الأسرة للذهاب لمقرات الاقتراع والمشاركة في اختيار رئيسهم القادم، موضحة أن ما سيتم الإعلان عنه خلال هذا المؤتمر سيعد نموذجا للخدمات التي ستقدم للمصريين في مختلف دول الخليج خلال مرحلة الانتخابات.
من جانبه، أكد يوسف العميرى رئيس “خليجيون في حب مصر”، الاستعداد الكامل للاتحاد في خلق تعاون بناء مع وزارة الهجرة، يهدف لخدمة الجالية المصرية بالخليج، مضيفا أن كل العاملين بالاتحاد على استعداد لبذل قصارى جهدهم لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمصريين بالخليج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق خطط عمل واضحة يتم العمل عليها مع وزارة الهجرة، للمساعدة في حشد المصريين للمشاركة في هذه العملية الانتخابية، تقوم على دراسة واعية للمشكلات والعراقيل التي تواجه المصريين خلال المشاركة، ووضع حلول مناسبة تساعدهم على تخفيف الأعباء الناتجة عن ذلك.
وأوضح “العميري” دعم ومساندة الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يتسنى له استكمال ما بدأه من خطة تنمية خلال فترة رئاسية جديدة، وأردف أن سيادة الرئيس كان له دور كبير في استقرار المنطقة خاصة دول الخليج، مؤكدا أن أمن مصر هو أمن الخليج.
كما أعرب عن فخره وسعادته بكون “خليجيون في حب مصر” أول كيان خليجي مصري لتعزيز العلاقات بين الجانبين، يضم في عضويته مجموعة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر الذين أخذوا على عاتقهم كل الحب والوفاء لحكومة وشعب مصر في مبادرة فريدة من نوعها لإنشاء هذا الكيان ومقره مصر.