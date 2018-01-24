الهجرة تناقش سبل مشاركة المصريين بالخليج في الانتخابات الرئاسية

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور يوسف العميرى رئيس اتحاد "خليجيون في حب ‏مصر"، والدكتور محمد عبد العزيز العقيل الأمين العام للاتحادوناقش اللقاء إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد ‏يتضمن عددا من المحاور، على رأسها حشد وحث المصريين المقيمين



التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور يوسف العميرى رئيس اتحاد “خليجيون في حب ‏مصر”، والدكتور محمد عبد العزيز العقيل الأمين العام للاتحاد

وناقش اللقاء إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد ‏يتضمن عددا من المحاور، على رأسها حشد وحث المصريين المقيمين بمنطقة الخليج في المشاركة بالانتخابات الرئاسية ‏المقبلة، من خلال تقديم مجموعة خدمات للمصريين خلال عملية الانتخاب، وتذليل أية معوقات تقف حائلا دون مشاركة المصريين ‏في هذا العرس الانتخابي، فضلا عن التعاون المشترك لتلبية احتياجات الجالية المصرية بمنطقة الخليج، والعمل على التدخل السريع ‏وحل أية مشكلات قد تواجه المصريين هناك.‏

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رغبة الوزارة في إيجاد سبل تعاون مثمر وبناء مع‏”خليجيون في حب مصر”‏ يقوم على تقديم ‏الخدمات للمصريين بمنطقة الخليج، مشيرة لدور الدبلوماسية الشعبية الفاعل في خدمة ‏المجتمع المدني والمواطنين، والتأثير الإيجابي الناتج عنها.‏

وقالت وزيرة الهجرة إنه جاري العمل والتنسيق من أجل التعاون بين الوزارة والاتحاد لوضع خطط كاملة لحشد المصريين للمشاركة ‏في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تقديم كافة الخدمات من بينها العمل على توفير حافلات لنقل المصريين للجان الاقتراع، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارات المعنية بدول ‏الخليج للتنسيق معهم بشأن إعطاء الفرصة للمصريين العاملين هناك للذهاب للمشاركة خلال أوقات العمل الرسمية، فضلا عن مناشدة ‏جميع الكفلاء في دول الخليج لإعطاء المصريين جوازات السفر الخاصة بهم خلال أيام الانتخابات حتى يتمكنوا من المشاركة، مع ‏بحث طباعة إرشادات تتضمن أماكن الاقتراع وتوقيتات بدء وإنتهاء الإدلاء بالأصوات.‏

وأضافت “مكرم” أنه سيتم تنظيم مؤتمرا بالكويت بالتعاون مع الاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة، للوقوف على مطالب المصريين ‏الخاصة بالعملية الانتخابية، والمعوقات التي تعترضهم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وعقد ‏لقاء بالمرأة المصرية هناك للتعريف بدورها الهام والمحوري في حشد كل أبناء الأسرة للذهاب لمقرات الاقتراع والمشاركة في اختيار ‏رئيسهم القادم، موضحة أن ما سيتم الإعلان عنه خلال هذا المؤتمر سيعد نموذجا للخدمات التي ستقدم للمصريين في مختلف ‏دول الخليج خلال مرحلة الانتخابات.‏

من جانبه، أكد يوسف العميرى رئيس “خليجيون في حب مصر”، الاستعداد الكامل للاتحاد في خلق تعاون بناء مع وزارة الهجرة، ‏يهدف لخدمة الجالية المصرية بالخليج، مضيفا أن كل العاملين بالاتحاد على استعداد لبذل قصارى جهدهم لتقديم كافة الخدمات ‏والتسهيلات ‏للمصريين بالخليج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق خطط عمل واضحة يتم العمل عليها مع وزارة الهجرة، ‏للمساعدة في حشد المصريين للمشاركة في هذه العملية الانتخابية، تقوم على دراسة واعية للمشكلات والعراقيل التي تواجه المصريين ‏خلال المشاركة، ووضع حلول مناسبة تساعدهم على تخفيف الأعباء الناتجة عن ذلك.‏

وأوضح “العميري” دعم ومساندة الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يتسنى له استكمال ما ‏بدأه من خطة تنمية خلال فترة رئاسية جديدة، وأردف أن سيادة الرئيس كان له دور كبير في استقرار المنطقة خاصة دول الخليج، ‏مؤكدا أن أمن مصر هو أمن الخليج.

كما أعرب عن فخره وسعادته بكون “خليجيون في حب مصر” ‏أول كيان خليجي مصري ‏لتعزيز العلاقات بين الجانبين، يضم في ‏عضويته مجموعة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر الذين ‏أخذوا على عاتقهم كل ‏الحب والوفاء لحكومة وشعب مصر في مبادرة ‏فريدة من نوعها لإنشاء هذا الكيان ومقره مصر.‏