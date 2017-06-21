الهجرة تعلن التفاصيل النهائية لمؤتمر مصر ‏تستطيع

نبيلة مكرم: ٣١ نابهة مصرية فى المهجر يتسابقن لخدمة التنمية والاستقرار فى مصر
وزيرة الهجرة: المؤتمرات الوطنية مثل “مصر تستطيع” خطوة أولى نحو تسجيل قاعدة بيانات تخصصية للمصريين بالخارج
ولاء البرى
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشثون المصريين فى الخارج التفاصيل النهائية لعقد مؤتمر” مصر تستطيع بالتاء المربوطة”.
حيث تقدمت الوزيرة برسالة تقدير وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد المؤتمر تحت رعايته إيمانا بدور المرأة المصرية وتقديرا لنجاحاتها فى الداخل والخارج
وأضافت “مكرم” أن العدد النهائى للمدعوات من المصريات النابهات فى مختلف دول العالم وصل الى “٣١ “سيحضرن المؤتمر للمشاركة فى صياغة مستقبل الوطن الأم، والمساهمة فى صياغة خطط تنموية عصرية تتلاءم مع الواقع المصرى، ولا تغفل الظروف والتقدم الذى حققته الدول الأكثر تقدما فى شتى المجالات .
وقالت مكرم إن عدد المشاركات لا يعبر عن العدد الحقيقى من سيدات مصر الناجحات فى بلاد المهجر، لكنه يترجم فقط عدد من توافقت ظروفهن، وارتباطاتهن بموعد المؤتمر الذى يبدأ فى الثانى من يوليو المقبل بقاعة الأندلويست بفندق الماسة للقوات المسلحة بمدينة نصر.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تلقت موافقة أضعاف هذا العدد من مصريات ناجحات ونابهات فى الخارج ممن حققن تقدما كبيرا فى مجالات عديدة، وممن شاركن بجهد وفير فى صناعة الرفاهية والتقدم فى دول المهجر للمشاركة فى المؤتمر إلا أن الارتباطات العملية لهن حالت دون مشاركتهن فى فعاليات المؤتمر.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنهن جميعا وضعن خبرتهن وإمكاناتهن فى خدمة مصر وقضايا التنمية والاستقرار فيها.
وعن معايير اختيار المرشحات لحضور المؤتمر ،اوضحت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة لتقييم التخصصات والاختيار من بين الموافقات على الحضور، والمرشحات من عدة جهات ابرزها وزارة الخارجية وسفرائنا فى دول المهجر، إضافة الى الهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومى للمرأة والاتصالات الشخصية للوزيرة خلال زياراتها للخارج، وبناء عليه تم ارسال استبيان للمرشحات بطلب للشهادات والسير الذاتية وتم اختيار المجموعة الاولى لحضور النسخة الاولى لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وتم تحديد موعد نهائى عبر ريائل الكترونية لجمع البيانات من المرشحات وأغلقت بعدها القائمة لضيق الوقت، مشيرة الى تكرار المؤتمر بنماذج جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة انها كانت تتمنى ان يتسع المؤتمر لكل العقول النابهة من سيدات مصر بالخارج .
وشددت على أن المؤتمرات الوطنية للمصريين بالخارج التى تنظمها الوزارة خطوة اولى فى طريق قاعدة البيانات المتخصصة للمصريين بالخارج التى نسعى لاستكمالها، ومن اهم اهدافه ايضا تعميق الانتماء لمصر بين شباب الجيلين الثانى والثالث فى المهجر من خلال المرأة كأم ومعلمة .
وقالت إن المؤتمر تطبيق عملى لتكليفات الرئيس للحكومة بربط المصريين الناجحين والمصريات النابهات فى بلاد المهجر بأرض الوطن، وقضايا التنمية، كما يمثل المؤتمر ترجمة حقيقية لإعلان السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية.
وأشارت “مكرم” أيضا إلى أن المؤتمر ثمرة تعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأجهزتها ممثلة فى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى صاحب المبادرة الناجحة والرائدة التاء المربوطة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة “مصر 2030″، والتى يمثل النهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة فى معالجة قضايا الوطن محورا رئيسيا فيها.
واختتمت الوزيرة بأنه تم اختيار مدينة القاهرة لعقد المؤتمر لتوجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر تتمتع بالأمان الكامل، وهو ما يمثل دعوة غير مباشرة للأجانب الراغبين فى زيارة مصر فى رحلات سياحية جماعية أو فردية.
المعروف أن المؤتمر هو النسخة الثانية بعد مؤتمر ” مصر تستطيع بعلمائها” الذى استضافته الغردقة فى ديسمبر الماضى.