الهجرة تعلن التفاصيل النهائية لمؤتمر مصر ‏تستطيع

نبيلة مكرم: ٣١ نابهة مصرية فى المهجر يتسابقن لخدمة التنمية ‏والاستقرار فى مصر

وزيرة الهجرة: المؤتمرات الوطنية مثل “مصر تستطيع” خطوة أولى ‏نحو تسجيل قاعدة بيانات تخصصية للمصريين بالخارج



ولاء البرى

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشثون المصريين فى الخارج التفاصيل النهائية لعقد مؤتمر” مصر ‏تستطيع بالتاء المربوطة”.‎

حيث تقدمت الوزيرة برسالة تقدير وشكر للرئيس عبد الفتاح ‏السيسى على عقد المؤتمر تحت رعايته إيمانا بدور المرأة ‏المصرية وتقديرا لنجاحاتها فى الداخل والخارج‎ ‎

وأضافت “مكرم” أن العدد النهائى للمدعوات من المصريات النابهات ‏فى مختلف دول العالم وصل الى “٣١ “سيحضرن المؤتمر للمشاركة ‏فى صياغة مستقبل الوطن الأم، والمساهمة فى صياغة خطط تنموية ‏عصرية تتلاءم مع الواقع المصرى، ولا تغفل الظروف والتقدم الذى ‏حققته الدول الأكثر تقدما فى شتى المجالات‎ .‎

وقالت مكرم إن عدد المشاركات لا يعبر عن العدد الحقيقى من سيدات ‏مصر الناجحات فى بلاد المهجر، لكنه يترجم فقط عدد من توافقت ‏ظروفهن، وارتباطاتهن بموعد المؤتمر الذى يبدأ فى الثانى من يوليو ‏المقبل بقاعة الأندلويست بفندق الماسة للقوات المسلحة بمدينة نصر‎.‎

‎ ‎وأشارت الوزيرة إلى أنها تلقت موافقة أضعاف هذا العدد من ‏مصريات ناجحات ونابهات فى الخارج ممن حققن تقدما كبيرا فى ‏مجالات عديدة، وممن شاركن بجهد وفير فى صناعة الرفاهية والتقدم ‏فى دول المهجر للمشاركة فى المؤتمر إلا أن الارتباطات العملية لهن ‏حالت دون مشاركتهن فى فعاليات المؤتمر‎.‎

‎ ‎وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنهن جميعا وضعن خبرتهن وإمكاناتهن ‏فى خدمة مصر وقضايا التنمية والاستقرار فيها. ‎

وعن معايير اختيار المرشحات لحضور المؤتمر ،اوضحت الوزيرة ‏انه تم تشكيل لجنة لتقييم التخصصات والاختيار من بين الموافقات ‏على الحضور، والمرشحات من عدة جهات ابرزها وزارة الخارجية ‏وسفرائنا فى دول المهجر، إضافة الى الهيئة العامة للاستعلامات، ‏والمجلس القومى للمرأة والاتصالات الشخصية للوزيرة خلال ‏زياراتها للخارج، وبناء عليه تم ارسال استبيان للمرشحات بطلب ‏للشهادات والسير الذاتية وتم اختيار المجموعة الاولى لحضور ‏النسخة الاولى لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وتم تحديد ‏موعد نهائى عبر ريائل الكترونية لجمع البيانات من المرشحات ‏وأغلقت بعدها القائمة لضيق الوقت، مشيرة الى تكرار المؤتمر ‏بنماذج جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة انها كانت تتمنى ان يتسع ‏المؤتمر لكل العقول النابهة من سيدات مصر بالخارج‎ .‎

وشددت على أن المؤتمرات الوطنية للمصريين بالخارج التى تنظمها ‏الوزارة خطوة اولى فى طريق قاعدة البيانات المتخصصة للمصريين ‏بالخارج التى نسعى لاستكمالها، ومن اهم اهدافه ايضا تعميق الانتماء ‏لمصر بين شباب الجيلين الثانى والثالث فى المهجر من خلال المرأة ‏كأم ومعلمة‎ .‎

‎ ‎وقالت إن المؤتمر تطبيق عملى لتكليفات الرئيس للحكومة بربط المصريين الناجحين والمصريات النابهات فى ‏بلاد المهجر بأرض الوطن، وقضايا التنمية، كما يمثل المؤتمر ترجمة ‏حقيقية لإعلان السيسى عام 2017 عاما للمرأة ‏المصرية. ‎

وأشارت “مكرم” أيضا إلى أن المؤتمر ثمرة تعاون بين الحكومة ‏ممثلة فى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأجهزتها ممثلة ‏فى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى صاحب ‏المبادرة الناجحة والرائدة التاء المربوطة، لتحقيق الرؤية ‏الاستراتيجية للتنمية المستدامة “مصر 2030″، والتى يمثل النهوض ‏بالمرأة وتمكينها من المشاركة فى معالجة قضايا الوطن محورا ‏رئيسيا فيها.

واختتمت الوزيرة بأنه تم اختيار مدينة القاهرة لعقد المؤتمر لتوجيه ‏رسالة للعالم أجمع أن مصر تتمتع بالأمان الكامل، وهو ما يمثل دعوة ‏غير مباشرة للأجانب الراغبين فى زيارة مصر فى رحلات سياحية ‏جماعية أو فردية.‏‎ ‎

المعروف أن المؤتمر هو النسخة الثانية بعد مؤتمر ” مصر تستطيع ‏بعلمائها” الذى استضافته الغردقة فى ديسمبر الماضى.‏