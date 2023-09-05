الهجرة تعتزم طرح تأشيرة الدخول الرقمية E-visa للسائحين النيباليين

قالت وزيرة الهجرة، سها جندي، إن مصر ونيبال تعدان من أبرز دول المقاصد السياحية، للتعاون فيما بينهما، وأوضحت أنها تعتزم طرح مسألة تأشيرة الدخول الرقمية على جهات الاختصاص، للنظر في إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستقبال النبياليين بالفيزا المرقمنة E-visa، أثناء اعتزامهم زيارة مصر.

واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشؤون الجاليات، وسارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزير للتعاون الدولي.

وأفادت بأن البطلة المصرية “منال رستم” نجحت في الوصول لقمة جبال إيفرست الشهيرة في نيبال، كما تستقبل مصر سنويًا الكثير من السائحين النيباليين.

وأوضحت أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحيّ الحكومي، بالعاصمة الإدارية.

وأشارت إلى آفاق التعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي، وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها للجميع، بمقاصد سياحية لا مثيل لها في العالم، مضيفة أن الوقت الحالي يحتاج إثراء مثل تلك العلاقات، في المجال الثقافي أو التعليمي، مؤكدة أن لقاء اليوم يعكس مدى المحبة والتعاون لصالح الشعبين.

وبيّنت أن الأزهر يقوم بدور رائد في دعم القوى الناعمة المصرية حول العالم، واستقبال الطلاب من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى مبادرة “مصر بداية الطريق”، التي تعنى بتسليط الضوء على أبرز الرموز التي تخرجت في الجامعات المصرية، مؤكدة أن ذلك التعاون مع بلدان الهجرة يخدم الجانب الإيجابي لموضوعات الهجرة من أجل التنمية التي تعززها مختلف الأطراف.

وألمحت إلى الطفرة في قطاع السياحة والاستثمار والبنية التحتية، مضيفة أن العديد من المصريين يحرصون على زيارة نيبال ومعرفة أبرز معالمها السياحية والتاريخية، مشيدة بحسن تعامل المواطنين في دول آسيا، وأخلاق المعاملات في كل مكان، ما يجعل الزائرين بمأمن، أثناء رحلاتهم، موضحة أن هناك شباب كثير يحرصون على اكتشاف أماكن ودول جديدة، وهناك مؤثرون مصريون كُثر عبر منصات التواصل الاجتماعي حريصون على الحديث عن نيبال وجمالها.