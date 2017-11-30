الهجرة تطلق مبادرة أصدقاء مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

مكرم: الإرهاب سرطان في جسد الأمة والأطباء مثل رجال الأمن الذين يحاربونهولاء البري أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم بالأقصر مبادرة "أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين فى الخارج"، وذلك على هامش افتتاحها مؤتمر "الطيور المهاجرة" الذى عقد اليوم

مكرم: الإرهاب سرطان في جسد الأمة والأطباء مثل رجال الأمن الذين يحاربونه

ولاء البري

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم بالأقصر مبادرة “أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين فى الخارج”، وذلك على هامش افتتاحها مؤتمر “الطيور المهاجرة” الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور مصطفى السيد الرئيس الشرفى للمؤتمر، وسكرتير عام المؤتمر الدكتورة ابتسام سعد الدين.

وقالت مكرم إنها دائما تحرص على تضافر جهود الخبراء المصريين فى دول الخارج من أجل خدمة مستشفى شفاء الأورمان، مشيرة إلى أنها اتفقت مع القائمين على مستشفى الأورمان بإطلاق مبادرة أصدقاء مستشفى شفاء الأورمان على موقعهم الإليكتروني بهدف تبادل الخبرات فى المجال الإكاديمي الخاص بعلاج مرض السرطان، فضلا عن أن خبراء المصريين بالخارج سيخصصون وقتا أثناء عطلتهم فى مصر للعمل داخل المستشفى وتدريب الكوادر الشبابية من الأطباء، ليس ذلك فحسب بل سيتم فتح مجال التدريب لهم فى الخارج بالجامعات التى يعملون بها، بالإضافة إلى أنهم سيعملون على موافاة المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وسيتم تنظيم حملة تبرعات منتصف شهر فبراير المقبل لصالح المستشفى.

وشبهت مكرم أطباء السرطان فى كلمتها برجال الشرطة والجيش والشعب المصريين فى حربهم على الإرهاب، قائلة: ” أطباء السرطان يحاربون الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان التى تسعى إلى هدم جسم الإنسان والتى تتشابه بقدر كبير مع الإرهابي ” السرطان ” الذى يحاول هدم الوطن”.

وأكدت مكرم فى ختام حديثها أنها حملت خبراء المصريين فى الخارج مسئولية دعم هذا المستشفى الذى يخدم أهالى الصعيد، معربة عن أن مهمتهم نبيلة وأنها دائما تحرص دائما على تنظيم زيارة له كل عام لرؤية ما يمكن تقديمه من دعم.