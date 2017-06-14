الهجرة تشيد بقرار فتح تحويلات الدولار دون حد أقصي

ولاء البرىوجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الشكر لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على قراره بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، في ضوء استمرار توجهات البنك المركزي لدعم وتيسير إجراءات المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات العمل

ولاء البرى

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الشكر لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على قراره بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، في ضوء استمرار توجهات البنك المركزي لدعم وتيسير إجراءات المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء.

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار الهام، من شأنه أن يرسل رسالة طمأنة للمصريين في الخارج وزيادة الاستثمارات، في توقيت بالغ الأهمية، ويأتي تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، ويفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن تلك التيسيرات تدل علي السياسة الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي لمراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن في آن واحد، ودليل جديد علي الجهد المبذول لربط المواطنين في الخارج بالوطن.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا بتغيير قرار سابق بتاريخ 6 يناير 2014 كان يقضي بتحديد الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال عام، وهو ما تم تغييره اليوم الأربعاء وتم فتح التحويل بلا حد أقصى.