الهجرة تشارك في ندوة التنبؤ باحتياجات السوق حتى 2030

سلوى عثمان شارك الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشؤون التطوير المؤسسي في ندوة تقرير "سوق العمل في مصر"، التي يعقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تحت عنوان "الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل خلا

سلوى عثمان

شارك الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشؤون التطوير المؤسسي في ندوة تقرير “سوق العمل في مصر”، التي يعقدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تحت عنوان “الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل خلال الفترة بين عامي 2015-2030”.

من جانبه قال الدكتور صابر سليمان إنه لأمر هام أن يكون هناك بيانات تتعلق بالهجرة، بالإضافة إلى تحليل هذه البيانات بالشكل الذي يضمن المساهمة في تدعيم الاستراتيحيات الخاصة بملفات الهجرة، والتحرك وفق أرقام وإحصاءات سيكون لها مردود إيجابي في هذه الجوانب.

وأضاف “سليمان” أن تقارير تدفقات الهجرة سيساعد في إعداد تصورات واقعية حول التنبؤ باحتياجات سوق العمل في مصر والدول المستقبلة لتيارات الهجرة المصرية وبصفة خاصة دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم هيكلة الخطط وفق هذه البيانات.

يأتي ذلك التقرير كنتاج عمل وحدة تحليل بيانات الهجرة بجهاز التعبئة والإحصاء والتي تم تأسيسها في 9-4-2017 بدعم من منظمة الهجرة من أجل تدعيم قدرات العاملين في مجال جمع وتحليل بيانات الهجرة، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج تدريبي بالجهاز حول تدفقات الهجرة وإدارتها لإعداد تقرير حول التنبؤ باحتياجات سوق العمل في مصر والدول المستقبلة للمهاجرين المصريين وبصفة خاصة دول الاتحاد الأوروبي.

