الهجرة تستخرج تأشيرة للطفل المصرى يوسف للعلاج بألمانيا

ولاء البرينجحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ‏استخراج تأشيرة سفر للطفل المصري يوسف محمد سيد، المقيم بالسعودية، والبالغ من ‏العمر 7 أشهر، لألمانيا لتلقي علاجه بمستشفى ‎ (UKB)‎، ويعاني يوسف من ‏مرض نادر يدعى "فرط أوكزالات البول"، الذي نشر استغ

ولاء البري

نجحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ‏استخراج تأشيرة سفر للطفل المصري يوسف محمد سيد، المقيم بالسعودية، والبالغ من ‏العمر 7 أشهر، لألمانيا لتلقي علاجه بمستشفى ‎ (UKB)‎، ويعاني يوسف من ‏مرض نادر يدعى “فرط أوكزالات البول”، الذي نشر استغاثته إعلاميًا لعدم تمكنه من استخراج التأشيرة.

وتواصلت وزيرة الهجرة بالسفارة الألمانية بالسعودية ومصر، لسرعة استخراج التأشيرة ‏وسفر الطفل لتقلي علاجه، وتواصلت بجهات ألمانية مسئولة، قدم عدد من الشخصيات المصرية المقيمة بألمانيا جهدًا وتعاونًا كبيرًا للتواصل مع المستشفى الخاص ‏بعلاج الطفل، واستيفاء كل المتطلبات الورقية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة ‏لتلقي علاجه.‏

ومن المقرر أن يتلقى الطفل يوسف علاجه بمستشفى‎ (UKB) ‎في ألمانيا، وتعد هي ‏الوحيدة المتخصصة في علاج المرض، بعد التواصل مع والد الطفل للوقوف على ‏طبيعة الحالة والعوائق التي تقف حائلاً دون سفره لألمانيا، وتمت المتابعة حتي أبلغ الوزيرة شخصيًا باستخراج التأشيرة.

وتقدمت مكرم بالشكر لكافة الجهات التي تعاونت مع وزارة الهجرة لتيسير إجراءات ‏سفر الطفل، ووجهت الشكر لوسائل الإعلام لتعاونها مع الوزارة في الإبلاغ ‏عن كافة الحالات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وكان من بينها حالة ‏يوسف.