الهجرة تستخرج تأشيرة للطفل المصرى يوسف للعلاج بألمانيا

ولاء البري
نجحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في استخراج تأشيرة سفر للطفل المصري يوسف محمد سيد، المقيم بالسعودية، والبالغ من العمر 7 أشهر، لألمانيا لتلقي علاجه بمستشفى (UKB)، ويعاني يوسف من مرض نادر يدعى “فرط أوكزالات البول”، الذي نشر استغاثته إعلاميًا لعدم تمكنه من استخراج التأشيرة.
وتواصلت وزيرة الهجرة بالسفارة الألمانية بالسعودية ومصر، لسرعة استخراج التأشيرة وسفر الطفل لتقلي علاجه، وتواصلت بجهات ألمانية مسئولة، قدم عدد من الشخصيات المصرية المقيمة بألمانيا جهدًا وتعاونًا كبيرًا للتواصل مع المستشفى الخاص بعلاج الطفل، واستيفاء كل المتطلبات الورقية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتلقي علاجه.
ومن المقرر أن يتلقى الطفل يوسف علاجه بمستشفى (UKB) في ألمانيا، وتعد هي الوحيدة المتخصصة في علاج المرض، بعد التواصل مع والد الطفل للوقوف على طبيعة الحالة والعوائق التي تقف حائلاً دون سفره لألمانيا، وتمت المتابعة حتي أبلغ الوزيرة شخصيًا باستخراج التأشيرة.
وتقدمت مكرم بالشكر لكافة الجهات التي تعاونت مع وزارة الهجرة لتيسير إجراءات سفر الطفل، ووجهت الشكر لوسائل الإعلام لتعاونها مع الوزارة في الإبلاغ عن كافة الحالات التي يتعرض لها المصريون بالخارج وكان من بينها حالة يوسف.