«الهجرة» تدعو للاستفادة من التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل 14 مايو

ضمن الحملة الإعلامية التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للترويج وتعريف المصريين بالخارج بمنح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك اهتماما وإقبالا متزايدا بالمبادرة من المواطنين بالخليج عقب إصدار تعديلات نجحت في توفير مميزات وتيسيرات مخصصة لهم لاستيراد سيارة شخصية بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪؜ وربطها، إضافة لباقي الرسوم المقررة كوديعة بالدولار يتم ردها بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها، ودعت كافة الراغبين بالاستفادة على سرعة التسجيل في المبادرة قبل انتهائها في ١٤ مايو ٢٠٢٣، وتكون فترة استيراد السيارة 5 سنوات من تاريخ الموافقة الاستيرادية.

وتضمنت الحملة تصميم ونشر منشورات تعريفية للمبادرة وشروطها وطريقة الاستفادة منها والمستجدات على اللائحة التنفيذية الخاصة بها عقب التعديلات التي أجراها مجلس النواب وفقا لاحتياجات وطلبات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي التالية: (فيسبوك – إنستجرام -تويتر)، كما تم أيضا تصميم وإنتاج /تنفيذ بوسترات (ملصقات) للإعلان عن المبادرة بهدف وضعها في أماكن عامة مثل المطارات لتعريف المصريين بالخارج بشروط المبادرة وموعد انتهاء التسجيل بها وكيفية الاستفادة منها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

كما تم إنتاج وتصوير ونشر فيديو دعائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الترويج والإعلان عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها عن طريق التطبيق وإنتاج وتصوير ونشر 10 فيديوهات للتعريف بالمبادرة وللترويج لها، وشرح التطبيق الخاص بها وكيفية استخدامه.

ولتحقيق ترويج وانتشار أكبر للمبادرة، فقد شارك في الحملة الإعلامية 5 من أهم المؤثرين في مجال السيارات بالنسبة للجمهور المصري والعربي، وقاموا بالتعاون مع وزارة الهجرة بنشر فيديوهات ومنشورات توضيحية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعريف جمهورهم بالمبادرة ومزاياها وكيفية الاستفادة بها تفصيليا.

وقد حققت الحملة نجاحا كبيرا، حيث وصلت رسائل الحملة أكثر من 5 مليون مرة للجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، كما وصل عدد مستخدمي التطبيق الخاص بالمبادرة إلى أكثر من 100 ألف مستخدم على هواتف أندرويد و ios.

وحققت فيديوهات الحملة الترويجية للمبادرة عدد مشاهدات تخطى المليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وللاستفادة من المبادرة، ادخل على تطبيق “سيارات المصريين بالخارج” وسارع بتسجيل بياناتك قبل 14 مايو 2023 عبر الروابط التالية:

من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022