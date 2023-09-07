الهجرة تدعو شباب مصر في الخارج للتسجيل ببرنامج اختيار سفراء الوزارة (رابط)

دعت وزيرة الهجرة، سها جندي، شباب المصريين بالخارج للتسجيل في مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، لاختيار سفراء جدد في الدول المقيمين فيها وفق الشروط الموضوعة لذلك، سواء ممن قدموا جهودًا خلال المرحلة السابقة أو من الشخصيات الجديدة التي تجد في نفسها قدرة على العامل العام، والتواصل مع الشباب بالخارج كحلقة وصل بينهم وبين الوزارة، وأفادت الوزيرة أن التسجيل ينتهي بكل دول العالم مساء الأحد القادم العاشر من سبتمبر، من بعدها تبدأ اللقاءات المباشرة للاختيار بين المرشحين الذين سيكون لهم الأولوية في الحصول على فرص تدريبية بوزارة الهجرة والوزارات المختلفة.

ويمكن التقديم من هنا:

https://forms.gle/7gKbCjXCchU1xawf6

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب بالوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة بإستراتيجية عمل مركز شباب المصريين بالخارج، بحضور مها سالم، مستشارة الوزيرة للإعلام والاتصال الخارجي والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج، ومينا مكين، المسئول التنفيذي للمركز، ومريم علي، الطالبة في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة لندن الدولية UCL، وهالة عتمان، الطالبة في الأمن السيبراني بجامعة فيستولا، وجينار والي، الطالبة في كلية هندسة مدني جامعة كارلتون في أوتوا.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على اهتمامها بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج وحرصها على إدارة ذلك الملف، في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة في ربط المغتربين بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، خاصة شباب المصريين في مختلف دول العالم، وفي ظل وجود عدد ضخم من شباب مصر بالخارج، من الشريحة العمرية من فئة شباب الدارسين “الجامعيين” والباحثين، وخصص المركز لإدارة إستراتيجية الاتصال بهم.

وأكدت على حرصها على الاستماع لأفكار مجموعة من شباب المصريين بالخارج الخاصة بإستراتيجية عمل المرحلة الجديدة للمركز، والتي تتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تخدم أهداف مركز الحوار، وكذلك الاستماع لأفكارهم ورؤيتهم لتطوير مبادرات الوزارة خاصة المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” لوجودهم في الخارج، وتجاربهم مع التعامل مع اللغة والهوية المصرية وتحديات الارتباط بها خلال إقامتهم بالخارج.

وأضافت أن شباب المصريين الدارسين بالخارج نواة حقيقية لجيل جديد مميز من الشباب المصري الذي يمتلك جودة تعليم عالية في تخصصات مختلفة، ما يجعل الدولة أكثر حرصًا على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية الوطنية، بجانب دورهم في الترويج للدولة المصرية بالخارج، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجيًا.

وناقش الشباب عددًا من الأفكار الخاصة بإستراتيجة شباب الباحثين المصريين بالخارج، من بينها إطلاق مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تضمن ربط شباب الباحثين بوطنهم، كذلك تعزيز دعم التكنولوجيا والابتكار لنقل نواتج التطور التكنولوجي والعلمي التي اكتسبها شباب الباحثين بالخارج والمستجدات العالمية في المجالات المختلفة، بجانب تقديم الخبرات ونتائج الأبحاث التي يقوم عليها شباب الباحثين بالخارج للوزارات المعنية وجهات الدولة المختلفة، مع دعم المشروعات الشبابية في مختلف المجالات البحثية، وتعزيز الروابط الثقافية ودعم الهوية الوطنية لشباب الباحثين، فضلًا على أهمية دعم المشاركة المجتمعية للشباب في خدمة أهداف التنمية المستدامة للوطن.

واتفقت الوزيرة مع الشباب على التوسع خلال المرحلة الجديدة من عمل المركز إلى توزيع المهام بينهم، وفقًا لتخصص كل مجموعة عمل، والاهتمام بعقد فعاليات افتراضية وواقعية بشكل مستمر، مع شخصيات مؤثرة ومهمة، للاضطلاع على جهود الدولة المصرية والعمل على الترويج لها، ما يخلق حالة من الترابط بين الدارسين بالخارج ووطنهم.

وتستهدف اللقاءات الدورية مع شباب “ميدسي” تعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة، في ضوء إستراتيجية تمكين الشباب كأولوية تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة.