«الهجرة» تتابع مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

شكلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في 140 مقر إنتخابي ب 124 دولة

بدأت غرفة وزارة الهجرة، صباح اليوم، مواصلة متابعتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي الغرفة التي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج اليوم الأحد وغدا الإثنين 9 و10 أغسطس الجاري في التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

مكرم : الغرفة للرد على استفسارات المصريين بالخارج المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تشكيل هذه الغرفة جاء للرد على استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة.

وفريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة بخصائصه الجديدة.

وقالت مكرم إن المصريين بالخارج دائما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، الذي يشهد الآن استحقاقًا دستوريًا آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة.

أهم التساؤلات التي وصلت بشأن انتخابات الشيوخ حتى الآن

وكانت قد تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات .

وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع .

واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كان هناك دعوى قضائية مقامة ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا .

140 مقرا انتخابيا في 124 دولة

شكلت اللجان الفرعية لـ انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة، و تم موافاة البعثات فى الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخابات .

وشكلت وزارة الهجرة غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت .

«كلم مصر» تطبيق لمساعدة المصريين للمشاركة بـ انتخابات مجلس الشيوخ

وأطلقت وزارة الهجرة تطبيق «كلم مصر» الإلكترونى على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، لمساعدة الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات .

من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.