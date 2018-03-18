الهجرة: السعودية والإمارات والكويت أكثر الدول مشاركة بالانتخابات الرئاسية

· "مستقبل وطن" مستمر فى فعالياته لدعم الرئيس السيسي· وثلاثة منظمات يطلقون ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسيةسلوى عثمانأعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالخارج، قد شهد إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكل الد

· “مستقبل وطن” مستمر فى فعالياته لدعم الرئيس السيسي

· وثلاثة منظمات يطلقون ائتلاف “نزاهة” لمتابعة الانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان



أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالخارج، قد شهد إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكل الدول، خصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما أعلنت أنه قد ورد لغرفة العمليات 40 استفسارًا من عدة دول أبرزها دول مثل: مالطا، ليبيا، إندونيسيا، كندا، السعودية، أستراليا، الإمارات، أمريكا، هولندا، قطر، إيطاليا، نيوزيلاندا، البحرين، فرنسا، أسبانيا، السويد، في حين وصل إجمالي عدد الاستفسارات التي استجابت لها غرفة عمليات وزارة الهجرة على مدار أيام الانتخابات الثلاثة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا 310 استفسارات.

وجاءت أهم الاستفسارات حول أصحاب بطاقات الرقم القومي المسجل بمحل إقامتهم “مقيم بالخارج” من المقيمين في كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، وأيضًا الاستفسار حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة، وكذلك الاستفسار حول التصويت عبر الإنترنت، واستفسارات الناخبين في دولة قطر حول مقر الانتخاب، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وهل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية؟ وكذلك طلب التصويت عبر الإنترنت.

ومن جهة أخرى، أعلنت ثلاثة منظمات مجتمع مدنى عن تشكيل ائتلاف “نزاهة” وهى “متطوعون بلا حدود” (لبنان)، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف (سويسرا)، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وأعلنوا عن حصولهم على 875 تصريحا لمتابعين محليين، و63 متابعا دوليا من جنسيات مختلفة، وتم الاتفاق على أن تغطي عملية المتابعة 14 محافظة مصرية بواقع 50% تقريبا من إجمالي المحافظات.

ولم يزل حزب “مستقبل وطن” هو الوحيد الذي ينظم فعاليات لدعم الرئيس السيسي بالمحافظات المختلفة، رغم أن هذه الفترة ضمت لفترة الصمت الانتخابي، وقام الحزب بعقد مؤتمر لعرض إنجازات الرئيس بمحافظة السويس أمس، كما استمرت فاعليات “نقاط تمركز” التى أطلقها الحزب لعرض إنجازات الرئيس بالشوارع بمحافظات أسيوط والشرقية والبحيرة.

وجرت عمليات التصويت للمصريين بالخارج في 139 لجنة بـ124 دولة بالخارج، بمقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت في 4 دول، هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواعٍ أمنية، حرصا على أرواح المصريين المقيمين هناك.