الهجرة: التعليم تعيد النظر في مصروفات أبناء المصريين بالخارج

ولاء البري أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت استجابة وزارة التعليم لمناشدة وزارة الهجرة في إعادة النظر الخاصة بزيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج، مراعاة لظروفهم. وووجهت الوزير الشكر بالدكتور طارق شوقي وزير…

ولاء البري

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت استجابة وزارة التعليم لمناشدة وزارة الهجرة في إعادة النظر الخاصة بزيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج، مراعاة لظروفهم.

وووجهت الوزير الشكر بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وقالت مكرم إنها تلقت مئات الشكاوي فور إعلان قرار رفع الرسوم علي الطلبة للتسجيل في الإمتحانات وفقا للمناهج المصرية

ويشتكي أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم علي تدبير تلك المبالغ خاصة في ظل الظروف الإقتصادية في دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة في عدد من الدول خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت مكرم أن الوزارة عملت بكل جد لرسم صورة واقعية عن طلبات المصريين بالخارج لوزير التعليم.

وقال: “جاءت الاستجابة سريعة تجسيدا لمنظومة العمل الواحدة بين وزارات الدولة المختلفة لخدمة المصريين بالخارج وحل مختلف مشكلاتهم، وعليه سيكون هناك إعادة نظر في الزيادة على المصروفات، سعيا للوصول إلى حل في تلك المشكلة”.

