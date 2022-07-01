الهبوط يُصيب أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية بتعاملات يونيو

هيمن الهبوط على أداء أبرز الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، تأثرًا بضعف حركة السوق خلال تلك الفترة.

وهبط سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة الرئيسي بنحو 9.5%، ووصل إلى 37.28 جنيه، فيما تراجع سهم “فوري للمدفوعات الإلكترونية” بنحو 13.4%، ووصل لـ3.55 جنيه، وعلى جانب آخر هبط سهم مجموعة “طلعت مصطفى” بنحو 11.3% عند 7.03 جنيه.

وجاء سهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة” ضمن قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 16% ووصل لـ11.93 جنيه، كما هبط سهم “إي فاينانس” بنحو 19% وسجل 13.50 جنيه.

وأخيرًا ووفقًا لرصد “المال”، جاء سهم شركة “حديد عز” والذي تراجع بنسبة 12.2% ووصل سعره إلى 11.20 جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل واضح خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي أي في الفترة منذ إبريل وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو المذكور، وسط مبيعات مستمرة للمتعاملين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة، كما تراجع “ egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.