الهبوط يواصل الضغط على وثائق «صناديق الاستثمار»

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الهابط الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى تأثرا بتراجعات سوق المال، إذ هبطت موشرات البورصة جماعيا ليفقد المؤشر الرئيسي «EGX30» نحو %1.89 ليغلق عند 10007 نقاط.

وتراجع مؤشر«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.6 مسجلا 1736 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة %0.72 ليغلق عند 2608 نقاط.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1.42 بما يعادل نحو 9.5 مليار جنيه ، ليسجل 659.7 مليار الأسبوع قبل الماضى، مقارنة مع 669.2 مليار الأسبوع السابق له.

على صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة .

«مصر الخير» الأدنى تأثرا فى «المتوازنة»

وسيطر الهبوط الجماعى على جميع وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – وتمكن صندوق «مصر الخير» من تقدم الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقته بـ %0.25 لتسجل 14.32 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بين الأقل هبوطا بـ %0.91 وبقيمة 187.87جنيه للوثيقة ، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بالمركز الثالث بـ %0.95 ليصل سعر وثيقته إلى 267.24 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بـ %1.05 ليصل سعر وثيقته إلى 241.48 جنيه، ثم جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى نهاية الخمسة الأقل تأثرا بالهبوط بـ %1.21 ليصل سعر وثيقته إلى 342.23 جنيه .

«الخبير» يغرد خارج سرب «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم حالة هبوط مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى مسجلة تراجعات قوية باستثناء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» الذى احتل المركز الأول بعدما استقرت أسعار وثائقه دون تغيير عند 113.29 جنيه للوثيقة.

وتصدر صندوق بنك قناة السويس قائمة الصناديق الأدنى تأثرا بالتراجع إذ هبط نحو %0.9 ليصل سعر وثيقته إلى 452.86 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك مصر المستقبل بـ %0.98 وبسعر 21.14 جنيه للوثيقة .

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك القاهرة بتراجع %1.43 لتصل وثيقته إلى 104.43 جنيه ، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول فى المركز الرابع بـ %1.45 وبسعر 360.57 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» قائمة الخمسة الأقل تأثرا بالهبوط بـ %1.46 وبسعر 19.47 جنيه للوثيقة.

«أبوظبى الوطني» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى ، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق أبوظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.27 وبقيمة 258.47 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى فى المركز الثانى بـ %0.25 وبقيمة 12.63 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.199 وبلغ سعر وثيقته 523 جنيه ، ثم صندوق آروب للتأمين بالمركز الرابع بارتفاع %0.194 وبقيمة 221.97 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك بلوم مصر النقدى قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.187 ، بسعر 369.54 جنيه للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ %0.19 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 379.35 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.181 ليصل سعر وثيقته إلى 30.08 جنيه ، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن – بالمركز الثالث – بـ %0.172 ليسجل 1927.22 جنيه للوثيقة.

«نعيم» الأقل أفولاً فى «الإسلامية»

وسيطر الهبوط الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق نعيم مصر أقل نسبة تراجع بنحو %0.9 متقدما الصناديق الأقل تراجعا وبلغ سعر وثيقته 122.25 جنيه.

واقتنص صندوق بنك البركة مصر – المركز الثانى – بتراجع %0.97 وبلغ سعر وثيقته 103.49 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك مصر الرابع – بالمركز الثالث – بـ %1.27، بقيمة 84.98 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بنسبة هبوط %1.36 بسعر 133.16 جنيه للوثيقة، وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %1.41 وبلغ سعر وثيقته 203.29 جنيه.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.176، بقيمة 284.51 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثانى بـ %0.174 مسجلا 210.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.172 ليصل سعر الوثيقة إلى 127.87 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ %0.39، لتصل إلى 87.76 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بواقع %0.41، لتصل إلى 134.36جنيه.

تقهقر «تحديد الأصول» وارتفاع «حماية رأس المال»

كما لحق المسار الهابط بوثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» الثانى أقل نسبة تراجع بـ %1.74 لتسجل 156.38 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية«SAIB»بـ %1.75 وبسعر 115.22 جنيه .

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 226.83 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.75 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 16.9 جنيه ، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.01 لتسجل 540.93 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.