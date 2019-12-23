بورصة وشركات

الهبوط يهيمن على أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بـ 0.07% ليصل 13883 نقطة
أسماء السيد 12:50 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 12:50 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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تحول أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، للهبوط الجماعى ، وسط مبيعات محلية بلغت 27 مليون جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 0.07% ليصل 13883 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.24% ليصل 529 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.28% ليصل 1391 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.3% عند 1968 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم 858.5 مليون جنيه ، من بينها صفقة كبيرة الحجم نُفذت على أسهم “العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية” بقيمة 726.5 مليون جنيه .

وكانت البورصة قد استهلت تعاملاتها اليوم ، على تباين فى الأداء، وذلك للجلسة الثانية على التوالى بالأسبوع الحالى ، سجل فيه مؤشرها الرئيسى “egx30” هبوطًا بـ 0.02% ليصل 1390 نقطة .

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” ارتفاعًا بـ0.11% عند 530 نقطة ، فيما هبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.02% ليصل 1394 نقطة ، وأرتفع نظيرهُ متساوى الأوزان “egx50” بـ 0.15% عند 1977 نقطة .

اختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد ، أولى جلسات الأسبوع الحالى بصعود طفيف ، سجل فيه مؤشرها الرئيسى egx30 ارتفاعا 0.4% ليصل إلى 13892 نقطة .

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.12% ليصل 530 نقطة ، كما ارتفع الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.14% ليسجل 1395 نقطة ، ونظيره متساوى الأوزان “egx50” بحوالى 0.15% ليسجل 1974 نقطة .

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بقلم أسماء السيد

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