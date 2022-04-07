الهبوط يسيطر على وثائق «صناديق الاستثمار» بتعاملات الأسبوع الماضى

سيطر الهبوط على غالبية وثائق صناديق الاستثمار -الأسبوع الماضي– انعكاسًا لتراجعات قوية سجلتها مؤشرات البورصة، فيما استمرت الوثائق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على انخفاض قوى، بواقع %4 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 11238 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %4.2 مسجلًا 1910 نقاط، وكذلك «الأوسع نطاقًا» EGX100، بنسبة %4.2 عند مستوى 2894 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3 بما يعادل 23.6 مليار جنيه، ليسجل 726.4 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة بـنحو 750 مليار الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» الناجي الوحيد في «المتوازنة»

ونجا صندوق مصر الخير من الهبوط الذى لحق ببقية وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضي– بعدما ارتفعت وثيقته بنحو طفيف %0.08 لتسجل 14.3 جنيه.

وسجل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» أدنى نسبة تراجع بنحو %0.92 لتسجل وثيقته 250.9 جنيه، تلاه «بنك مصر» الأول بـ%1.44 وبقيمة 196.6 جنيه ليحصد المركز الثانى بين الأقل تراجعًا.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» ثالثًا بـنحو %1.97 ليصل سعر وثيقته إلى 362.78 جنيه، تلاه «البنك الأهلى» الأول فى المركز الرابع بـ%2.05 لتسجل وثيقته 43.46 جنيه.

وتذيل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» قائمة الخمسة الأقل هبوطًا بنسبة %2.11 وبقيمة 199.9 جنيه للوثيقة.

«الرائد» الأدنى تأثرًا في «الأسهم»

وأثر الهبوط القوى لموشرات البورصة الأسبوع الماضى على كل وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتسجل بدورها تراجعات قوية.

وجاء صندوق بايونيرز «الرائد» كأقل الصناديق تأثرًا بالهبوط، بعدما تراجعت وثيقته نحو %1.7 لتصل إلى 87.04 جنيه، تلاه فى المركز الثانى «بنك مصر» الثالث بنسبة هبوط %2.7 وبسعر 664.44 جنيه للوثيقة.

وهبطت وثائق صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بواقع %2.71 لتصل إلى 196.4 جنيه للوثيقة، محتلًا المركز الثالث بين الأقل هبوطًا، ثم جاء صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الرابع بتراجع %2.8 وبسعر 86.16 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الخمسة الأدنى هبوطًا بـ%3.37 ليصل سعر وثيقته إلى 11.15 جنيه.

«آروب» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها استكملت -الصناديق النقدية- التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك آروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.20 وبقيمة 218.33 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك بلوم النقدى بـنحو %0.195 وبقيمة 363.65 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الرابع بالمركز الثالث، بارتفاع %0.192 فيما بلغ سعر وثيقته 280.16 جنيه، بعد احتساب توزيعات نقدية بقيمة جنيهين للوثيقة، وحصد صندوق بنك القااهرة الثانى النقدى المركز الرابع بارتفاع 50.19 وبقيمة 35.87 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق “إن أى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.187 وبسعر 11.11 جنيه للوثيقة.

و«المصري» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» أعلى نسبة صعود بـ%0.26 ليصل سعر وثيقته إلى 264.2 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 29.56 جنيه، ثم جاء بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بـ%0.03 ليسجل 275.79 جنيه للوثيقة.

«هلال» الأقل خفوتا في «الإسلامية»

وتكبدت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، تراجعات عنيفة تراوحت ما بين %1.5 وحتى %6.9.

وتصدر صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» قائمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بـ%1.5 لتسجل وثيقته 215.73 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة تراجع %1.8 وبلغ سعر وثيقته 108.55 جنيه.

وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» المركز الثالث بـ%1.9 ليصل سعر وثيقته إلى 140.1 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الرابع – رابعًا- بـ2.15 وبسعر 90.31 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأقل تراجعًا بـ52.35 لتسجل وثيقته 15.91 جنيه.

وعلى صعيد موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.164 وبقيمة 280.22 جنيه.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.159 مسجلًا 126.08 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.141 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.32 جنيه.

وهبطت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أقل نسبة تراجع بـ%3.55 لتصل إلى 145.89 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» 4.47 %لتصل إلى 93.19 جنيه.

تراجع قوى لـ«تحديد الأصول» ومحدود بـ«حماية رأس المال»

كما خيّم التراجع على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة انخفاض بـ%4.52 لتصل إلى 127.16 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%4.77 وبسعر 172.96 جنيه، .

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 223.74 جنيه.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بشكل طفيف، وجاءت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» الأقل هبوطاً بـنسبة %0.03 لتصل إلى 16.79 جنيه، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.12 لتصل إلى 543.45 جنيه

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.