الهبوط يسيطر على مؤشرات البورصة وEGX30 يفقد 1.46% الثلاثاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ، على هبوط جماعي، وسط ضغط بيعي من قبل المستثمرين العرب و الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1452 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% مسجلا مستوى 2797 نقطة ، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.53% عند 4137 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.36 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.08 مليار جنيه ليغلق عند 952.61 مليار جنيه مقابل 958.69 ملاير جنيه مستوي الإغلاق السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 205 أسهم، ارتفع منها 53 سهما ، وتراجع 85 سهما ، فيما استقر 67 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 182 مليون جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 69.51 مليون جنيه، و 112.54 مليون جنيه على الترتيب.