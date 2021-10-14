الهبوط يسيطر على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تراجعت وثائق صناديق الاستثمار بشكل جماعى، الأسبوع الماضى، تزامنا مع أداء متباين لمؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بواقع %0.18 ليغلق عند 10536 نقطة.

وتراجع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.2 عند 2662 نقطة، كما انخفض EGX100 الأوسع نطاقا بـ %1.7، مسجلا 3609 نقاط.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خلال الأسبوع الماضى نحو %0.61، بما يعادل 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 699 مليارا مقابل 703.3 مليار، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

«الماسى» الأدنى هبوطا بـ«المتوازنة»

وسجلت وثائق الصناديق المتوازنة هبوطا جماعيا – الأسبوع الماضى – وتصدر صندوق البنك الزراعى المصري «الماسى» قائمة الصناديق الأدنى تأثرا بالتراجع بنسبة بلغت %0.5، لتصل وثيقته إلى 264.7 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الأقل تراجعا جاء صندوق بنك مصر الأول بـ %0.63 لتسجل وثيقته 188.06 جنيه، تلاه فى المركز الثالث صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بالمركز الثالث بـ % 0.71 وبقيمة 231.43 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الرابع بـ %0.85، ليصل سعر وثيقته إلى 41.99 جنيه، وتذيل صندوق البنك التجار الدولى «تكامل» قائمة الخمس الأقل تأثرا بـ %0.86 ليصل سعر وثيقته إلى 183.66جنيه.

«بلوم مصر» كاد أن يفلت فى «الأسهم»

واتجهت وثائق صناديق الأسهم، نحو الهبوط الجماعى الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، لتعكس حالة التراجع التى خيمت على المؤشرات، ونجا منها الرئيسى EGX30 محققا ارتفاع محدود بـ %0.18.

وجاء صندوق بنك بلوم على رأس الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط بـ %0.27 ليصل سعر وثيقته إلى 141.64 جنيه، تلاه صندوق بنك الإسكندرية بهبوط %0.78 وبقيمة 336.72 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig بـ %0.79 مسجلا 287.21 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق كريدى أجريكول الثانى بـ %0.81 وبقيمة 168.19 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بـ %0.83 وبقيمة 183.64 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأكثر تأثرا بالهبوط جاء صندوق بايونيرز «الرائد» فى الصدارة بنسبة %2.14 ليسجل 78.3 جنيه للوثيقة الواحدة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، بـ %1.72 لتصل وثيقته إلى 15.01 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الاكثر تراجعا جاء، صندوق فاروس الأول بـ %1.45 وبقيمة 91.87 جنيه للوثيقة.

وحلّ رابعا صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بنسبة تراجع %1.45 مسجلا 169.26 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق البنك التجارى الدولي «استثمار» بـ %1.34 وبسعر 177.98 جنيه للوثيقة.

«مزايا» يقتنص صدارة «النقدية»

وواصلت وثائق الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة االصعود المحدود – الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» المركز الأول بـ %0.22 لتسجل وثيقته 35.03 جنيه، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثانى بـ %0.20 وبقيمة 10.63 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» المركز الثالث بارتفاع %0.183، لتسجل وثيقته 345.9 جنيه، تلاه صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث، بارتفاع %0.181 وبقيمة 1076.36 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك عوده النقدى قائمة الخمسة الأوائل بـ %0.179 وبقيمة 34.57 جنيه للوثيقة.

«القاهرة» الأعلى صعودا بـ«الدخل الثابت»

كما ارتفعت وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وجاء فى مقدمتها صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ %0.22 وبلغ سعر وثيقته 269.09 جنيه.

وجاء صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» فى المركز الثانى بنسبة صعود بلغت %0.21 مسجلا 28.05 جنيه للوثيقة، وثالثا صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بـ %0.20 وبلغ سعر وثيقته 365.48 جنيه.

«بشائر» الأقل ضررا من تراجع «الإسلامية»

وحل الهبوط بكافة وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، وتمكن الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، من تكبد أقل نسبة تراجع بنحو %1.02 لتصل وثيقته إلى 78.54 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق نعيم مصر بهبوط %1.12 ليصل سعر وثيقته إلى 173.11 جنيه، تلاه صندوق البركة مصر فى المركز الثالث بـ %1.23 وبقيمة 102.08 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحصد صندوق بنك مصر الرابع – المركز الرابع – بهبوط %1.31 مسجلا 86.55 جنيه للوثيقة، لحقه فى المركز الخامس الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بتراجع %1.31 وبقيمة 94.61 جنيه للوثيقة.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بشكل محدود، كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 268.71 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 121.11 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 200.34 جنيه.

وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثائق صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ %0.41، لتصل إلى 101.74 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ %1، لتصل إلى 155.28 جنيه للوثيقة.

التراجع يلحق بوثائق «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

كما لحق الهبوط بوثيقتى تحديد الأصول – الاسبوع الماضى -، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى هبوطا بـ %0.78، لتصل إلى 118.2 جنيه، ووثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %0.79، لتصل إلى 156.98 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 215.38 جنيه.

وتراجعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.22 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» لتصل إلى 527.29 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %0.23، لتسجل 15.82 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.