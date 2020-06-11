الهبوط يسيطر على جميع الفئات باستثناء «بيك آب» و«الخفيفة المتوسطة»

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجع أداء مبيعات سوق الشاحنات خلال أبريل الماضى بنسبة تصل إلى %42 لتسجل 1467 شاحنة، مقابل 2518 وحدة مباعة خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

أشار التقرير إلى أن مبيعات السوق هبطت خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل %3.6 بإجمالى 10 آلاف و364 وحدة، مقابل 10 آلاف و736 مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

شهدت جميع فئات سوق الشاحنات المجمعة محلياً والمستوردة هبوطًا فى مبيعاتها خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، باستثناء «بيك آب»، و«الشاحنات الخفيفة المتوسطة».

نمت مبيعات فئة الشاحنات «بيك آب» خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2020، بنسبة تصل إلى %5 لتسجل 7529 سيارة، مقابل 7169 وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

ساهم نمو مبيعات فئة الشاحنات بيك آب فى نمو حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات إلى %73 خلال 2020، مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى التى سجلت %67.

صعدت مبيعات فئة الشاحنات الخفيفة المتوسطة على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020 بنسبة %9 لتسجل 2223 شاحنة، مقابل 2035 وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

تمكنت الشاحنات الخفيفة المتوسطة من زيادة حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السوق خلال العام الحالى لتصل إلى %22 بعد أن بلغت العام الماضى %19.

أشار تقرير «أميك» إلى أن هبوط مبيعات الشاحنات مينى بيك آب – فان خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة %66 لتسجل 235 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، الذى بلغ 692 وحدة.

تراجعت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020، لتسجل %2 مقارنة بحصتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، التى قدرت %6.

هوت مبيعات الشاحنات الثقيلة بنسبة تصل إلى %70.3 ليكتفى السوق ببيع 145 سيارة خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 488 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

هبطت حصة الشاحنات الثقيلة من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات خلال العام الحالى لتصل إلى 1%، بعد أن سجلت خلال العام الماضى نسبة تصل إلى %5.

تراجعت مبيعات الشاحنات الخفيفة على مدار تلك الفترة من العام الحالى لتصل إلى 11 وحدة تم تسليمها، مقابل 18 مركبة خلال العام الماضى، بهبوط بلغ %39.

المجمعة محلياً تستحوذ على %91 من السوق

أشار التقرير إلى نمو مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة تصل إلى %4.6 بإجمالى 9413 شاحنة، مقابل 8995 وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

صعدت الحصة السوقية للشاحنات المجمعة محليًا خلال العام الحالى لتصل إلى %91 من إجمالى مبيعات السوق، مقابل %83.8 خلال العام الماضى.

أضاف أن مبيعات الشاحنات المستوردة بالكامل هبطت بنسبة %46.4 لتسجل 933 شاحنة مباعة فقط، مقابل 1741 مركبة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

تراجعت حصة المركبات المستوردة من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات لتكتفى بالاستحواذ على %9 خلال العام الحالى، مقابل %16.2 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.