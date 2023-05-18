الهبوط يسيطر على البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية ، تعاملات اليوم الخميس 18-5-2023، على تراجع جماعي .

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، هبوطا بنسبة 0.25%، ليصل مستوى 16802 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.14%، عند مستوى 2970 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.17% عند 4495 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 152 سهما، ارتفع منهم 18 سهما، فيما تراجع 24 سهما، و استقر 110 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 654 الف، جنيه، و 1.45 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 2.1 مليون جنيه.