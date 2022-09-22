الهبوط يخيم على وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

دفع تراجع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى أسعار وثائق صناديق الاستثمار نحو المسار الهابط، فيما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيا الأسبوع الماضي، بواقع %1.82 للرئيسى EGX30 ليغلق على مستوى 10079 نقطة، كما انخفض EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.27 مسجلا 2267 نقطة، وتراجع EGX100 بنسبة %1.01 ليغلق على مستوى 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 8.2 مليار جنيه، ليسجل 694.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة بـ702.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» يصعد وحيدًا فى «المتوازنة»

وانخفضت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – باستثناء صندوق مصر الخير إذ سجلت وثيقته ارتفاعا محدودا بـ%0.05 لتصل إلى 14.55 جنيه.

وبقائمة الصناديق الأقل هبوطًا، حل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» فى المركز الأول بعدما فقدت وثيقته %0.79 لتسجل 258.37 جنيه، تلاه بنك الكويت الوطني «الميزان» فى المركز الثانى بتراجع %1.07 لتصل وثيقته إلى 351.76 جنيه.

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» بنسبة %1.28 لتصل وثيقته إلى 204.34 جنيه، ثم البنك الزراعى المصري «الماسي» بـ%1.31 وبقيمة 273.5 جنيه للوثيقة.

%2.2 متوسط انخفاض «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الهبوط الذى حل بمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، إذ سجلت متوسط انخفاض سعرى بنحو %2.25 وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى كأقل الهابطين بـ%0.22 وبلغت قيمة وثيقته 117.29 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الأقل هبوطا جاء صندوق بايونيرز «الرائد» بنسبة تراجع %0.85 لتسجل وثيقته 83.85 جنيه، تلاه صندوق البنك المصرى الخليجى فى المركز الثالث بهبوط %1.74 لتصل وثيقته إلى 243.44 جنيه.

وتراجعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بـ%1.85 لتصل إلى 198.44 جنيه محتلا المركز الرابع بين الأقل هبوطا، تلاه بنك بلوم مصر بـ%1.87 وبلغ سعر وثيقته 135.71 جنيه.

«وثاق» نجم «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافى «وثاق» على الصدارة بأعلى نسبة ارتفاع %0.23 وبقيمة 10.89 جنيه للوثيقة، تلاه العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـبنسبة صعود %0.21 وبقيمة 101.81 جنيه للوثيقة – فى المركز الثانى -.

وحصد صندوق البنك الأهلى الرابع المرتبة الثالثة بفئة الصناديق النقدية بنسبة صعود %0.208 لتسجل وثيقته 282.67 جنيه، ثم جاء بنك HSBC- بالمركز الرابع – بارتفاع %0.206 وبسعر 380.37 جنيه، وخامسًا صندوق آروب للتأمين، بإرتفاع %0.205 وبسعر 228.9 جنيه للوثيقة.

«الواعد» يقود ارتفاعات «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، واقتنص صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.24 وبلغ سعر وثيقته 1954.57جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثاني بـ%0.21 ليصل سعر وثيقته إلى 30.89 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر 391.2 جنيه للوثيقة الواحدة.

أفول «الإسلامية»

وسيطر الهبوط القوى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت مابين %1.9 إلى %4.1.

وتكبد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» أقل نسبة خسائر بين «الإسلامية»، حيث هبطت وثيقته بنسبة %1.9 لتصل إلى 16.65 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثانى بـ%2.01 وبسعر 148.06 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثالث بين الأقل خسائر بـ%2.01 وبلغ سعر وثيقته 225.55 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطني «الحياة» بالمركز الرابع بـ%2.14 وبقيمة 18.24 جنيه للوثيقة.

وتذيل الصندوق بنك مصر الرابع قائمة الخمسة الأقل خسائر بـ%2.28 وبلغ سعر وثيقته 86.95 جنيه. وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.185 وبقيمة 292.35 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.183 مسجلا 131.15 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.179 ليصل سعر الوثيقة إلى 215.82 جنيه.وتباين أداء وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – إذ ارتفعت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» بـ%1.28 لتصل إلى 144.59جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%2.63 لتصل إلى 96.98 جنيه.

خسائر لـ«تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أقل نسبة انخفاض بـ%2.36 لتصل إلى 160.3 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%2.42 بسعر 118.01 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 232.69 جنيه.

وتباين أداء وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.12 لتصل إلى 17.04 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%0.49 لتصل إلى 544.13 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.