الهبوط يخيم على مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية ، تعاملات اليوم الأحد 25-12-2022، علي هبوط جماعي وسط سيطرة بيعية من المستثمرين المصريين والعرب.

وفقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 1.93% في التعاملات الصباحية مسجلا مستوى 14202 نقطة.



وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.03% عند مستوى 2726 نقطة ، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.28 عند 4022 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 166 سهما ، ارتفع منها سهمان ، وتراجع 50 سهما ، فيما استقر 114 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 1.36 مليار جنيه، و7.03 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.37 مليار جنيه.