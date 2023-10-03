الهبوط يخيم على مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.74% مسجلا مستوى 19753 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.24%، عند مستوى 3739 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.46%، عند مستوى 5546 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع منها 22 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 131 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.28 مليون جنيه، و2.86 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 4.15 مليون جنيه.