الهبوط يخيم على مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.88%، مسجلا مستوى 23701 نقطة

الهبوط يخيم على مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

11:01 ص, الأثنين, 13 نوفمبر 23

سيطر المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023، وسط سيطرة بيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.88%، مسجلا مستوى 23701 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.07%، عند مستوى 4729 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.17%، عند 6948 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 175 سهما، ارتفع 47 سهما، وتراجع 36 سهما، فيما استقر 92 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 11.66 مليون جنيه، و985 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 12.64 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:01 ص, الأثنين, 13 نوفمبر 23