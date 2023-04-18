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الهبوط يخيم على البورصة في بداية تعاملات اليوم والرئيسي يفقد 2.37%

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تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.02%، عند مستوى 2969 نقطة.

الهبوط يخيم على البورصة في بداية تعاملات اليوم والرئيسي يفقد 2.37%
جهاد سالم

جهاد سالم

10:58 ص, الثلاثاء, 18 أبريل 23

سيطر التراجع على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.37%، في التعاملات الصباحية ليصل لمستوى 17253 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.02%، عند مستوى 2969 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.07% عند 4488 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 149 سهما، ارتفع منها 28 سهما، و تراجع 7 أسهم، و استقر 114 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 24.48 مليون جنيه، و1.06 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 25.54 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:58 ص, الثلاثاء, 18 أبريل 23