الهبوط يخيم على البورصة في بداية تعاملات اليوم والرئيسي يفقد 2.37%

سيطر التراجع على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.37%، في التعاملات الصباحية ليصل لمستوى 17253 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.02%، عند مستوى 2969 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.07% عند 4488 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 149 سهما، ارتفع منها 28 سهما، و تراجع 7 أسهم، و استقر 114 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 24.48 مليون جنيه، و1.06 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 25.54 مليون جنيه.