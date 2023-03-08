الهبوط يخيم على البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

خيم الهبوط الجماعي علي مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 8-3-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” نحو 1.2% عند مستوى 16235 نقطة.

وانخفض مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.29% عند مستوى 3001 نقطة، و هبط مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.72% عند 4416 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 26 سهما، فيما تراجع 92 سهما، و استقر 77 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 21.63 مليون جنيه، و 88.68 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 110.31 مليون جنيه.