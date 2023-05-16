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الهبوط يخيم على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم

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انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.04%

الهبوط يخيم على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

11:01 ص, الثلاثاء, 16 مايو 23

هبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023، تأثرا بالضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.04% عند مستوى 16957 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.42%، عند مستوى 3025 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.61% عند 4579 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منهم 5 أسهم، فيما تراجع 66 سهما، واستقر 97 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.52 مليون جنيه، و88.6 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 97.12 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:01 ص, الثلاثاء, 16 مايو 23