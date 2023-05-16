الهبوط يخيم على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم

هبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023، تأثرا بالضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.04% عند مستوى 16957 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.42%، عند مستوى 3025 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.61% عند 4579 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منهم 5 أسهم، فيما تراجع 66 سهما، واستقر 97 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.52 مليون جنيه، و88.6 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 97.12 مليون جنيه.