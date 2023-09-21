الهبوط يخيم على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سيطر المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 21-9-2023، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.48%، عند مستوى 19703 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.11%، عند مستوى 3795 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.28% عند 5608 نقطة.ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 27 سهما، فيما تراجع 100 سهما، و استقر 73 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.11 مليون جنيه، و 4.48 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 6.6 مليون جنيه.