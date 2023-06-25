الهبوط يخيم على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

خيم المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25-6-2023.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 1.42%، مسجلا مستوى 17462 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.2%، عند مستوى 3509 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.24% عند 5207 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 188 سهما، ارتفع منها 59 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 107 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 13.02 مليون جنيه، و 3.43 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 16.45 مليون جنيه.