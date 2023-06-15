الهبوط يخيم على البورصة المصرية فى بداية تعاملات اليوم

سيطر التراجع الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 15-6-2023 ، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.4% ، مسجلا مستوى 17807 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.07%، مسجلا 3500 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.15% عند 5198 نقطة.

كما وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 162 سهما، ارتفع منهم 29 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 119 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.77 مليون جنيه، و 710 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 5.84 مليون جنيه.