الهبوط يخيم على البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سيطر المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 22-6-2023 .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.59%، مسجلا مستوى 17601 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، للصعود بنحو 0.52%، مسجلا 3526 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.49% عند 5215 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منهم 54 سهما، فيما تراجع 42 سهما، و استقر 102 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 61 الف جنيه، و 25.81 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 25.87 مليون جنيه.