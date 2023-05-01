الهبوط يخيم على البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

خيم الهبوط على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-5-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وفقد المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 1.07%، عند مستوى 17478 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.29%، عند مستوى 3042 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.36% عند 4615 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 174 سهما، ارتفع منها 11 سهما، و تراجع 62 سهما، واستقر 101 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 3.23 مليون جنيه، و 4.51 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 7.74 مليون جنيه.