الهبوط يخيم على البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد

سيطر الهبوط القوي على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.55%، مسجلا مستوي 19564 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.42%، عند مستوى 3719 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.7%، عند مستوى 5507 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 183 سهما، ارتفع منهم 16 سهما، فيما تراجع 62 سهما، و استقر 105 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 109.7 ألف جنيه، و 3.19 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.3 مليون جنيه.