الهبوط يخيم على البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس

سيطر المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 27-7-2023، وسط توجهات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 0.23% ، ليصل لمستوى 17356 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.46%، مسجلا 3441 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.32% عند 5098 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 172 سهما، ارتفع منهم 28 سهما، فيما تراجع 18 سهما، و استقر 126 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 21.81 مليون جنيه، و 7.6 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 29.41 مليون جنيه.