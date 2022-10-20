الهبوط يخيم على أسعار وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

حولت وثائق صناديق الاستثمار دفتها نحو الهبوط الأسبوع الماضى ، تزامنا مع تراجع مؤشرات البورصة المصرية، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى، إذ هبط المؤشر الرئيسي “ EGX30” بواقع %1.57 ليغلق عند 9853 نقطة، وانخفض “EGX70 “ بنحو %2.87 مسجلا 2151 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا “EGX100 “ بـ %2.5 ليغلق بمنطقة 3077 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 6.7 مليار جنيه ، ليسجل 687.5 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة مع 694.2 مليار الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» يصعد منفردا فى «المتوازنة»

وتراجعت وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى باستثناء صندوق “مصر الخير” حيث تمكنت وثيقته من الارتفاع بنحو %0.13 لتسجل 14.63 جنيه .

وتصدر صندوق بنك مصر الأول مقدمة الصناديق الأقل هبوطا إذ فقدت وثيقته %0.65 لتسجل 187.95 جنيه، تلاه البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الثانى بنسبة تراجع %0.86 لتصل وثيقته إلى 201.4 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت المصري «الميزان» المركز الثالث بتراجع %1.01 لتسجل وثيقته 344.87 جنيه، تلاه فى المركز الرابع البنك الزراعي «الماسى» بـ %1.16 لتصل وثيقته إلى 270.66 جنيه.

وحل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى نهاية الخمسة الأقل هبوطا بـ %1.23 وسجلت وثيقته 253.8 جنيه.

«فاروس» يهرب من خسائر «الأسهم»

وانعكس هبوط مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، فيما تمكن صندوق “فاروس” من مخالفة المسار والصعود وحيدا بـ %0.2 لتسجل وثيقته 97.16 جنيه .

وتصدر صندوق البنك الأهلى الكويتى مقدمة الصناديق الأقل تأثرًا، حيث تراجعت وثيقته %0.65 لتسجل 116.44 جنيه للوثيقة، تلاه البنك التجارى الدولي «استثمار» فى المركز الثانى بـ %0.98 وبلغ سعر وثيقته 195.05 جنيه.

وحل ثالثًا صندوق بنك مصر الثالث بـ %1.12 بسعر 615.71 جنيه للوثيقة، وفى المركز الرابع جاء بنك مصر الثانى بنسبة هبوط %1.22 بقيمة 79.11 جنيه للوثيقة ، ثم بنك الإسكندرية فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %1.41 بسعر وثيقته 330.88 جنيه.

«وثاق» يقتنص صدارة «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت ، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلي«وثاق» – المركز الأول – بأعلى نسبة ارتفاع %0.26 بقيمة 10.98 جنيه للوثيقة، تلاه العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ فى المركز الثانى – بنسبة %0.214 بسعر 102.67 جنيه للوثيقة.

وحقق صندوق بنك” HSBC مصر” – المركز الثالث – بارتفاع %0.213، بسعر 383.61 جنيه ، تلاه فى المركز الرابع البنك الزراعى المصري «حصاد»، بنسبة ارتفاع %0.211 وبسعر 35.69 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق آروب للتأمين، قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.208 وبسعر 230.87 جنيه للوثيقة.

و«الواعد» يستكمل تفوقه بـ «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضى، وواصل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» تصدره بأعلى نسبة ارتفاع %0.22، وبلغ سعر وثيقته 1951.19 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثاني بـ %0.213 بسعر 31.15 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» فى المركز الثالث – بـ %0.213، بسعر275.9 جنيه للوثيقة.

أداء سلبى لـ «الإسلامية»

وسيطر المسار الهابط على جميع وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بعدما فقدت وثيقته %1.4 لتسجل 16.18 جنيه .

وفى المركز الثانى حل صندوق بنك الشركة المصرفية «سنابل» بنسبة تراجع % 1.44 بسعر 143.97 جنيه للوثيقة، ثم بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بـ %1.45 وبلغ سعر وثيقته 219.15 جنيه.

وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الرابع بـ %1.55 وبسعر 108.97 جنيه للوثية ، وخامسًا : صندوق بنك مصر الرابع بـ %1.73 بسعر 84.2 جنيه للوثيقة.

فى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى المركز الأول – بارتفاع %0.199 بقيمة 104.91 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ %0.191 بقيمة 294.52 جنيه للوثيقة، ثم بنك البركة «البركات» ثالثًا بـ %0.19 مسجلا 132.13جنيه للوثيقة.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %1.25 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» لتصل إلى 91.86 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» بـ %1.28، لتصل إلى 139.38جنيه.

تراجع «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية” SAIB” الثانى نسبة هبوط %1.59 لتصل إلى 115.35جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %1.66 بسعر 156.59 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 234.48 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ صعدت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع %0.21 لتصل إلى 17.2 جنيه، وهبطت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.55 لتسجل 542.95 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.