الهبوط يخيم على أرباح البنوك من التعامل فى العملات الأجنبية

خلال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت بيانات جمعتها «المال» من القوائم المالية لنحو 13 بنكًا خاصًا فى مصر، تراجع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة %32 فى المتوسط مقارنة بالنصف المناظر من 2019.

مصدر مصرفى: تراجع التجارة العالمية أثر على تحقيق العائد من تدبيرها

ويرى مصرفيون ومحللون أن تراجع أرباح البنوك من التعامل فى العملات الأجنبية خلال النصف الأول من 2020؛ يرجع إلى التحركات السريعة فى أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية، بجانب التأثيرات المرتبطة بالتجارة العالمية والتى أثرت على عمليات تدبير العملات الأجنبية والتى تحقق منها البنوك أرباحًا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات فى أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة.

وتراجعت استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقدت نحو 20 مليار دولار، إلا أنه مع تحسن الأوضاع عادت منها نحو 10 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر

وطبقا لبيانات البنك المركزى المصرى، ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة %2 تقريبًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، بينما شهد الربع الثانى من 2020، تراجع قيمة الجنيه بنسبة %2.41 أمام العملة الأمريكية.

محمد عبدالعال: المصارف حصلت على نقد أجنبى أقل ما كان له تأثيراً سلبياً

وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تراجع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية للبنوك خلال النصف الأول من العام، منها أن تلك البنوك حصلت على نقد أجنبى أقل ما كان له تأثير سلبى على الأرباح المرتبطة به، والتى تحصل عليها من الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي؛ بعد أن تراجعت حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاق الاقتصادى فى العالم.

وأضاف أن التنازل عن العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى أو الحصول على عمولات تحويل، يشكل حصيلة إضافية للبنوك، وأن التراجع خلال النصف الأول قد يكون بفعل تراجع الحركة فى تلك العمليات.

وذكر عبدالعال أن البنوك التى حققت ارتفاعا فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية، كان لديها حصيلة أكبر من حجم التنازلات من العملات الأجنبية، وكانت تحقق أرباحا من فروق البيع والشراء، وأن الهامش ما بين السعرين يمثل أرباحًا.

وأوضح الخبير المصرفى أن المركز المالى للبنوك بالعملات الأجنبية يتغير بتغير الأسعار العالمية، وأن هذه التقلبات فى أرباح التعامل فى العملات الأجنبية ترجع إلى تقييم هذه العملات بأسعارها العالمية.

ومن بين 13 بنكًا شملها المسح، لم ترتفع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية سوى لدى بنك الإسكندرية بنسبة %8.9.

أبانوب مجدى: حركة الجنيه من ضمن محددات تحقيق الارباح والخسائر من الأجنبى

ويرى أبانوب مجدى محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية ببنك الاستثمار بلتون، أن هناك بنوكا فى السوق المصرية لديها بعض الخدمات المرتبطة بشركات تحويلات الأموال ما يدعم تلك البنوك فى تحقيق عمولات كثيرة، ويزيد من أرباحها فى التعامل مع العملات الأجنبية مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى.

وذكر أن حركة الجنيه خلال النصف الأول من العام من ضمن الأسباب التى تحدد الأرباح أو الخسائر البنوك من التعاملات فى العملات الأجنبية، مشيرًا إلى فروق العملة تمثل تلك الأرباح.

وأضاف أن دخول وخروج الأجانب يتيح حركة أكبر لدى البنوك فى التعامل مع العملات الأجنبية؛ لأنها تحقق أرباحاً سواء من دخول أو خروج استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن يمكن أن يكون عزوف للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية سببًا فى التأثير على أرباح التعامل بالعملات الأجنبية لدى البنوك.

ومنذ بداية أزمة كورونا فى مصر، خرج نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية، قبل أن تعود 10 مليارات دولار بداية من يونيو 2020، بحسب تصريحًا تليفزيونياً لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر.

وقال مدير قطاع مالى بأحد البنوك الحكومية، إن تباطؤ النشاط الاقتصادى المرتبط بأزمة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ومصر خلال النصف الأول من العام كان له تأثير على أرباح البنوك من التعاملات فى العملات الأجنبية.

وأضاف أن البنوك تحقق أرباحًا من تدبير العملات الأجنبية للمستوردين من خلال فروق التغيير، وأن تراجع التجارة العالمية أثر على عمليات الاستيراد على مستوى العالم.

وذكر المصدر أن عمليات التعامل فى النقد الأجنبى بالسوق المصرية لم تكن كبيرة خلال النصف الأول من العام، فى ظل انخفاض حجم التبادل التجارى العالمى.

وأشار إلى أن أرباح التعامل من العملات الأجنبية تختلف من بنك لآخر وفقًا للظروف للمعطيات والمتغيرات المرتبطة بذلك، وأن أغلب البنوك الحكومية لم تنخفض لديها أرباح التعامل فى العملات الأجنبية.

وكشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر فى أكتوبر، أن معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالى الودائع فى السيولة المحلية استمر فى الانخفاض خلال الربع الثانى من عام 2020، بجانب استمرار الانكماش على أساس سنوى فى الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكى وذلك منذ نوفمبر 2019.

وبحسب البيانات المالية لـ 13 بنكًا بالقطاع المصرفى، تراجعت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية ببنك قناة السويس خلال النصف الأول بنسبة %65.76 لتصل إلى 40.96 مليون جنيه، مقابل 119.64 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019.

وفى البنك التجارى الدولى، انخفضت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بنسبة %40 فى النصف الأول من العام لتصل إلى 205 ملايين جنيه مقابل 342.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وانخفضت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية لدى بنك QNB الأهلى، بنسبة %40.52 لتصل إلى 59.17 مليون جنيه مقابل 99.49 مليون جنيه.

وتراجعت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية فى مصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة %28 لتصل إلى 86.61 مليون جنيه فى النصف الأول من 2020، مقابل 120.5 مليون جنيه فى النصف الأول من 2019.

وأظهرت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان تراجع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بنسبة %6.8 لتصل إلى 8.16 مليون جنيه خلال النصف الأول مقابل 8.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وأظهرت البيانات تراجع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية لدى بنك كريدى أجريكول، بنسبة %5.3 لتصل إلى 111.18 مليون جنيه مقابل 117.42 مليون جنيه.

ولدى بنك فيصل الإسلامى هبطت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة %31.3 لتسجل 18.97 مليون جنيه مقابل 27.62 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

تطور أرباح البنوك من التعامل فى النقد الأجنبى خلال النصف الأول من العام الجارى (بالمليون جنيه)

البنك النصف الأول من العام الماضى يونيو 2019 النصف الأول من العام الجارى يونيو 2020 التغيير أرباح التعامل في العملات الأجنبية أرباح التعامل في العملات الأجنبية البنك التجاري الدولي 342.425 205.058 -40.12% بنك البركة 47.959 36.167 -24.59% بنك التعمير والإسكان 8.758 8.16 -6.83% بنك فيصل الإسلامي 27.62 18.979 -31.29% بنك قطر الوطني 99.492 59.178 -40.52% بنك قناة السويس 119.643 40.967 -65.76% بنك كريدي أجريكول 117.421 111.188 -5.31% البنك الأهلي الكويتي 39.218 28.863 -26.40% بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) 3.002 2.681 -10.69% بنك الكويت الوطني 54.046 44.162 -18.29% مصرف أبوظبي الإسلامي 120.503 86.618 -28.12% بنك الإسكندرية 39.275 42.776 8.91% بنك بلوم 19.605 14.36 -26.75% الإجمالي 1086.305 739.916 -31.89%

المصدر: القوائم المالية للبنوك إعداد: المال