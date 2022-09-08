الهبوط يحاصر «صناديق الاستثمار» فى تعاملات الأسبوع الماضى

أنهت وثائق صناديق الاستثمار تعاملات الأسبوع الماضى، على تراجع جماعى متأثرة بهبوط مؤشرات البورصة، فيما استمرت الفئات التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيا الأسبوع الماضى، بواقع %3.04 للرئيسى EGX30 ليغلق على مستوى 9937 نقطة، كما انخفض EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%2.03، مسجلا 2165 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %2.02، ليصل لمستوى 3108 نقاط.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 12.6 مليار جنيه، ليسجل 679.9 مليار الأسبوع قبل الماضى، مقارنة بـ692.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» أقل الخاسرين فى «المتوازنة»

وسجلت كل وثائق الصناديق المتوازنة انخفاضات جماعية، وجاء صندوق مصر الخير فى مقدمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقته بـ%0.07 لتسجل 14.51 جنيه.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثانى بنحو %1.72 لتصل وثيقته إلى 271.81 جنيه، تلاه ثالثًا، بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة تراجع %1.8 بسعر 255.87 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع بين الأقل تأثرا بالهبوط، جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بـ %1.88 بقيمة 349.76 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل البنك التجارى الدولى «تكامل» بنحو %2.06 وسجلت وثيقته 200.33 جنيه.

‏EGX30 يدفع «الأسهم» نحو الأداء السلبي

ودفع المسار الهابط لمؤشرات البورصة وعلى رأسها EGX30، وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، نحو التراجع الجماعى الأسبوع الماضى.

وجاء صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المقدمة من حيث الأقل استجابة للهبوط، حيث فقدت وثيقته %0.84 لتسجل 116.24 جنيه، تلاه البنك الأهلى الخامس وصيفًا بتراجع %2.41 ليصل إلى مستوى 10.9 جنيه.

وانخفضت وثيقة صندوق البنك الأهلى الثانى بـ%2.42 لتصل إلي63.71 جنيه محتلا المركز الثالث، تلاه البنك الأهلى الثالث محتلًا المركز الرابع – بتراجع %2.43 وبسعر 128.08 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق فاروس قائمة الخمسة الأقل استجابة للهبوط بـ%2.51 وبلغ سعر وثيقته 99.48 جنيه.

«وثاق» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها نجت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – من هبوط صناديق الاستثمار لتواصل الارتفاع المحدود على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافى «وثاق» ـالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.219 بسعر 10.84 جنيه للوثيقة، تلاه العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» فى وصيفًا بارتفاع %0.211 بقيمة 101.35 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC بالمركز الثالث بارتفاع %0.207، ليسجل 378.81 جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى 4 ليحل رابعًا بصعود قدره %0.204 بسعر 281.4 جنيه بعد احتساب توزيعات نقدية بقيمة 2 جنيه لكل وثيقة.

وتذيل صندوق آروب للتأمين، قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.202، وبسعر 227.96 جنيه للوثيقة الواحدة.

و«الواعد» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضى، وتصدر البنك الأهلى الثامن «الواعد» القمة بـ%0.22 وبلغ سعر وثيقته إلى 1948.06 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.21 ليصل سعر وثيقته إلى 30.85 جنيه، ثم جاء البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» ثالثًا بارتفاع %0.2 بسعر 272.45 جنيه للوثيقة.

أفول جماعى لـ«الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – بنسبة تراوحت بين 1.5 إلى %3.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الأول بين الصناديق الأقل انخفاضا، حيث فقدت وثيقته نحو %1.4 لتصل إلى 218.7 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بـ%1.58 وبسعر 16.16 جنيه.

وحل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» بالمركز الثالث بنسبة هبوط %1.58، وبلغ سعر وثيقته 143.56 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بالمركز الرابع بـ%1.66، وبقيمة 110.16 جنيه للوثيقة.

وجاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ%1.86، وبلغ سعر وثيقته 83.69 جنيه.

وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.186، وبقيمة 291.26 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18، مسجلا 215.04 جنيه للوثيقة، ثم بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.176 ليصل إلى 130.68 جنيه.

وهبطت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ%1.36، لتصل إلى 95.48 جنيه، ثم وثيقة بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%2.25، لتصل إلى 139.15 جنيه.

تراجع «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

كما تراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة تراجع بـ%3.54، لتصل إلى 116.77 جنيه، ثم بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.55، وبسعر 158.56 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 231.85 جنيه.

وتباين أداء صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ انخفضت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%1.35 لتصل إلى 542.03 جنيه، فيما ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 17 جنيها.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.