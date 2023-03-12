الهبوط يحاصر البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأحد

سيطر الهبوط القوي علي مؤشرات البورصة المصرية، حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 12-3-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.38%، عند مستوى 16063 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.92%، عند مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.19% عند 4395 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما، ارتفع منهم 11 سهما، فيما تراجع 112 سهما، واستقر 67 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 229.9 ألف جنيه، و 27.71 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 27.94 مليون جنيه.