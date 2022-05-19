الهبوط شبه الجماعى يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

اتجهت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى إلى التراجع شبه الجماعى، لتعكس موجة هبوط مؤشرات البورصة.

وأنهت موشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.34 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 10678 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %2.19، مسجلًا 1832 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %2.28، ليغلق عند مستوى 2786 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %2.1، بما يعادل نحو 15 مليار جنيه، ليسجل 700.1 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة بـ715.1 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» الناجى الوحيد بين «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 15 مايو سعر الوثيقة في 8 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر الخير 10 14.374 14.349 0.17 1 بنك الاستثمار العربي “سندي” 10 13.187 13.365 -1.33 2 بنك مصر الأول 500 195.71 198.82 -1.56 3 البنك الزراعي المصري “الماسي” 100 277.46 282.29 -1.71 4 بنك الكويت الوطني “الميزان” 100 358.041 364.888 -1.88 5 البنك الأهلى الأول 100 43.31 44.16 -1.92 6 البنك التجاري الدولي “تكامل” 100 198.74 202.68 -1.94 7 بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة” 100 251.58 257.72 -2.38 8

وسيطر الهبوط على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير، بعدما تمكن من مخالفة المسار والارتفاع بنحو %0.17، لتصل وثيقته إلى 14.37 جنيه.

وفى سياق موازٍ، تكبد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» أقل نسبة انخفاض، ليحصد المركز الأول بين الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.33، ليصل سعر وثيقته إلى 13.18 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المرتبة الثانية بتراجع %1.56، وبقيمة 195.71 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بهبوط قدره %1.71، ليصل سعر وثيقته إلى 277.46 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» رابعًا بـ%1.88 لتسجل وثيقته 358.04 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول خامسًا بقائمة الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %1.92 وبقيمة 43.31 جنيه للوثيقة.

«فاروس» يغرد منفردًا فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 15 مايو سعر الوثيقة في 8 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى فاروس 1 100 94.5 93.17 1.427 1 البنك الاهلي الخامس 10 11.08 11.3 -1.947 2 البنك الأهلي الكويتي 100 126.16 128.78 -2.034 3 بنك مصر الثالث 100 656.7 670.9 -2.117 4 بنك مصر الثاني 66.67 85.12 87.06 -2.228 5 البنك الأهلي الثالث 100 130.87 133.95 -2.299 6 البنك الأهلي الثاني 100 65.29 66.88 -2.377 7 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 299.83 307.65 -2.542 8 بنك التعمير والاسكان “تعمير” 100 189.33 194.4 -2.608 9 العربي الافريقي الدولي “شيلد” 50 182.65 187.69 -2.685 10 بنك القاهرة 10 111.43 114.53 -2.707 11 بنك تنمية الصادرات “الخبير” 33.33 121.6 125.03 -2.743 12 التجاري الدولي الثاني “استثمار” 100 194.14 199.67 -2.770 13 البنك الأهلي المتحد “الفا” 10 20.797 21.423 -2.923 14 كريدي أجريكول الثاني 100 177.73 183.13 -2.949 15 بنك الاسكندرية 100 352.28 362.99 -2.950 16 كريدي أجريكول مصر الأول 100 385.03 396.82 -2.971 17 المصري الخليجي 100 252.31 260.06 -2.980 18 MID BANK 1 100 544.65 562.81 -3.227 19 بنك الكويت الوطني “نماء” 10 15.555 16.075 -3.237 20 قناة السويس “الاجيال” 10 14.145 14.631 -3.320 21 قناة السويس 500 475.49 491.91 -3.338 22 بنك بلوم مصر 100 140.18 145.09 -3.384 23 مصر المستقبل 10 22.22 23 -3.391 24 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 125.65 130.1 -3.420 25 بايونيرز “الرائد” 100 84.71 88.06 -3.804 26

وانعكس هبوط مؤشرات البورصة، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى على أداء صناديق الأسهم.

ونجا صندوق فاروس من الهبوط الجماعى الذى خيّم على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، بعدما تمكن من تحقيق نسبة ارتفاع %1.42، ليصل سعر وثيقته إلى 94.5 جنيه.

وفى سياق متصل، تمكن صندوق البنك الأهلى الخامس من تصدر قائمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بعدما فقدت وثيقته %1.94، لتسجل 11.08 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة هبوط %2.03 وبسعر 126.16 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الثالث بتراجع %2.11، لتصل وثيقته إلى 656.7 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الرابع بهبوط %2.22، وبسعر 85.12 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%2.29، وبسعر 130.87 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الاستثمار العربى» يتصدر «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 15 مايو سعر الوثيقة في 8 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك تنمية الصادرات “يومي” 100 450.539 449.688 0.189 1 أروب للتأمين 100 220.71 220.31 0.182 2 البنك العربي النقدي “يوماتي” 10 35.081 35.018 0.180 3 التجاري الدولي “أصول” 100 520.09 519.16 0.179 4 بنك الاستثمار العربي 10 12.566 12.544 0.179 5 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.267 35.205 0.178 6 بنك بلوم مصر النقدي 100 367.53 366.88 0.177 7 ان اي كابيتال “سيولة” 10 11.234 11.214 0.177 8 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.257 36.193 0.176 9 MID BANK 2 1000 1033.995 1032.181 0.176 10 البنك العربي الافريقي “جمان” 100 365.39 364.749 0.176 11 البنك الأهلي المتحد “ثروة” 100 296.672 296.153 0.175 12 بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار” 100 458.804 458.003 0.175 13 بنك التعمير والاسكان “موارد” 10 33.67 33.612 0.174 14 البنك الزراعي المصري “حصاد” 10 34.222 34.162 0.174 15 بنك عودة النقدي 10 36.493 36.430 0.174 16 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1034.18 1032.39 0.173 17 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.069 280.586 0.172 18 بنك الاسكندرية النقدي 10 47.784 47.702 0.172 19 بنك الكويت الوطني “اشراق” 10 34.120 34.061 0.172 20 بنك EGB ثراء 10 22.967 22.928 0.172 21 التجاري وفا بنك 1000 1909.622 1906.379 0.170 22 بنك المؤسسة المصرفية “مزايا” 10 36.943 36.881 0.169 23 بنك SAIB النقدي 10 23.221 23.182 0.167 24 بنك HSBC مصر 100 367.588 366.978 0.166 25 مصر للتأمين 10 22.737 22.700 0.166 26 بنك مصر النقدي 10 55.168 55.078 0.163 26 بنك الإمارات الوطني “مزيد” 1000 1430.59 1428.26 0.163 28 بنك أبوظبي الوطني 100 257.056 256.739 0.123 29 صناديق الدخل الثابت البنك العقاري المصري العربي “المصري” 100 266.760 265.951 0.304 1 التجاري الدولي “ثبات” 100 377.12 376.26 0.229 2 العربي الافريقي الدولي “جذور” 10 29.914 29.854 0.201 3 البنك الأهلي الثامن 1000 1918.483 1915.198 0.172 4 بنك القاهرة “الثابت” 100 277.7 277.82 -0.043 5

وكعادتها، استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.189 وبقيمة 450.53 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق “آروب للتأمين” ثانيًا بـ%0.181، وبسعر 220.7 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» المركز الثالث بارتفاع %0.179 وبقيمة 35.08 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء البنك التجارى الدولى «أصول» رابعًا بـ%0.179 وبقيمة 520.09 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.178، وبسعر 12.56 جنيه للوثيقة.

و«المصرى» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» أعلى نسبة صعود بـ%0.3، ليحصد المركز الأول بسعر وثيقة 266.75 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 377.12 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» ثالثًا بـ%0.2 ليسجل 29.91 جنيه للوثيقة.

«مصر الرابع» الأقل أفولاً فى «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 15 مايو سعر الوثيقة في 8 مايو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك مصر الرابع 100 90.75 92.21 -1.583 1 بنك الاستثمار العربي “هلال” 100 216.382 220.010 -1.649 2 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 84.36 85.84 -1.724 3 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 109.16 111.13 -1.773 4 البنك الزراعي المصري “الوفاق” 10 15.992 16.283 -1.791 5 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” 100 141.079 143.725 -1.841 6 بنك البركة مصر 100 110.82 113.16 -2.068 7 بنك الكويت الوطني “ الحياة “ 100 18.646 19.051 -2.126 8 نعيم مصر 100 134.93 140.68 -4.087 9 الصناديق النقديه الاسلامية البنك المصرف المتحد “رخاء” 100 283.03 282.55 0.170 1 بنك البركة “البركات” 100 127.24 127.05 0.150 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 209.105 208.800 0.146 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة بنك البركة مصر “ المتوزان “ 100 93.13 92.63 0.540 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 141.485 144.302 -1.952 2

وسيطر التراجع الجماعى على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك مصر الرابع أقل نسبة هبوط بنحو %1.58، لتصل وثيقته إلى 90.75 جنيه، محتلًا المركز الأول بين الأقل هبوطًا.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بنسبة انخفاض %1.64، لتسجل وثيقته 216.38 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» ثالثًا بـ%1.72 ليصل سعر وثيقته إلى 84.36 جنيه.

وفى المركز الرابع بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بـ%1.77 ليصل سعر وثيقته إلى 109.16 جنيه.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.79 وبقيمة 15.99 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» أعلى نسبة ارتفاع، ليحصد المركز الأول بـ%0.17، وبقيمة 283.03 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.15، مسجلًا 127.24 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى ثالثًا، بنسبة %0.146 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.1 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بعدما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.54، لتصل إلى 93.13 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%1.95، لتصل إلى 141.48 جنيه.

التقهقر يسيطر على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%2.56 وبسعر 122.87 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.57، لتسجل 166.81 جنيه للوثيقة. وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 225.76 جنيه.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.08، لتصل إلى 16.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.86، لتصل إلى 546.6 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022