الهبوط شبه الجماعى يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

اتجهت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى إلى التراجع شبه الجماعى، لتعكس موجة هبوط مؤشرات البورصة.
وأنهت موشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.34 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 10678 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %2.19، مسجلًا 1832 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %2.28، ليغلق عند مستوى 2786 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %2.1، بما يعادل نحو 15 مليار جنيه، ليسجل 700.1 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة بـ715.1 مليار الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«مصر الخير» الناجى الوحيد بين «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 8/5/2022 الى 15/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 15 مايو
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|مصر الخير
|10
|14.374
|14.349
|0.17
|1
|بنك الاستثمار العربي “سندي”
|10
|13.187
|13.365
|-1.33
|2
|بنك مصر الأول
|500
|195.71
|198.82
|-1.56
|3
|البنك الزراعي المصري “الماسي”
|100
|277.46
|282.29
|-1.71
|4
|بنك الكويت الوطني “الميزان”
|100
|358.041
|364.888
|-1.88
|5
|البنك الأهلى الأول
|100
|43.31
|44.16
|-1.92
|6
|البنك التجاري الدولي “تكامل”
|100
|198.74
|202.68
|-1.94
|7
|بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”
|100
|251.58
|257.72
|-2.38
|8
وسيطر الهبوط على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير، بعدما تمكن من مخالفة المسار والارتفاع بنحو %0.17، لتصل وثيقته إلى 14.37 جنيه.
وفى سياق موازٍ، تكبد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» أقل نسبة انخفاض، ليحصد المركز الأول بين الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.33، ليصل سعر وثيقته إلى 13.18 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المرتبة الثانية بتراجع %1.56، وبقيمة 195.71 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بهبوط قدره %1.71، ليصل سعر وثيقته إلى 277.46 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» رابعًا بـ%1.88 لتسجل وثيقته 358.04 جنيه.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول خامسًا بقائمة الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %1.92 وبقيمة 43.31 جنيه للوثيقة.
«فاروس» يغرد منفردًا فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 15 مايو
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|فاروس 1
|100
|94.5
|93.17
|1.427
|1
|البنك الاهلي الخامس
|10
|11.08
|11.3
|-1.947
|2
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|126.16
|128.78
|-2.034
|3
|بنك مصر الثالث
|100
|656.7
|670.9
|-2.117
|4
|بنك مصر الثاني
|66.67
|85.12
|87.06
|-2.228
|5
|البنك الأهلي الثالث
|100
|130.87
|133.95
|-2.299
|6
|البنك الأهلي الثاني
|100
|65.29
|66.88
|-2.377
|7
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|299.83
|307.65
|-2.542
|8
|بنك التعمير والاسكان “تعمير”
|100
|189.33
|194.4
|-2.608
|9
|العربي الافريقي الدولي “شيلد”
|50
|182.65
|187.69
|-2.685
|10
|بنك القاهرة
|10
|111.43
|114.53
|-2.707
|11
|بنك تنمية الصادرات “الخبير”
|33.33
|121.6
|125.03
|-2.743
|12
|التجاري الدولي الثاني “استثمار”
|100
|194.14
|199.67
|-2.770
|13
|البنك الأهلي المتحد “الفا”
|10
|20.797
|21.423
|-2.923
|14
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|177.73
|183.13
|-2.949
|15
|بنك الاسكندرية
|100
|352.28
|362.99
|-2.950
|16
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|385.03
|396.82
|-2.971
|17
|المصري الخليجي
|100
|252.31
|260.06
|-2.980
|18
|MID BANK 1
|100
|544.65
|562.81
|-3.227
|19
|بنك الكويت الوطني “نماء”
|10
|15.555
|16.075
|-3.237
|20
|قناة السويس “الاجيال”
|10
|14.145
|14.631
|-3.320
|21
|قناة السويس
|500
|475.49
|491.91
|-3.338
|22
|بنك بلوم مصر
|100
|140.18
|145.09
|-3.384
|23
|مصر المستقبل
|10
|22.22
|23
|-3.391
|24
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|125.65
|130.1
|-3.420
|25
|بايونيرز “الرائد”
|100
|84.71
|88.06
|-3.804
|26
وانعكس هبوط مؤشرات البورصة، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى على أداء صناديق الأسهم.
ونجا صندوق فاروس من الهبوط الجماعى الذى خيّم على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، بعدما تمكن من تحقيق نسبة ارتفاع %1.42، ليصل سعر وثيقته إلى 94.5 جنيه.
وفى سياق متصل، تمكن صندوق البنك الأهلى الخامس من تصدر قائمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بعدما فقدت وثيقته %1.94، لتسجل 11.08 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة هبوط %2.03 وبسعر 126.16 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الثالث بتراجع %2.11، لتصل وثيقته إلى 656.7 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الرابع بهبوط %2.22، وبسعر 85.12 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%2.29، وبسعر 130.87 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الاستثمار العربى» يتصدر «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 15 مايو
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك تنمية الصادرات “يومي”
|100
|450.539
|449.688
|0.189
|1
|أروب للتأمين
|100
|220.71
|220.31
|0.182
|2
|البنك العربي النقدي “يوماتي”
|10
|35.081
|35.018
|0.180
|3
|التجاري الدولي “أصول”
|100
|520.09
|519.16
|0.179
|4
|بنك الاستثمار العربي
|10
|12.566
|12.544
|0.179
|5
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|35.267
|35.205
|0.178
|6
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|367.53
|366.88
|0.177
|7
|ان اي كابيتال “سيولة”
|10
|11.234
|11.214
|0.177
|8
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.257
|36.193
|0.176
|9
|MID BANK 2
|1000
|1033.995
|1032.181
|0.176
|10
|البنك العربي الافريقي “جمان”
|100
|365.39
|364.749
|0.176
|11
|البنك الأهلي المتحد “ثروة”
|100
|296.672
|296.153
|0.175
|12
|بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”
|100
|458.804
|458.003
|0.175
|13
|بنك التعمير والاسكان “موارد”
|10
|33.67
|33.612
|0.174
|14
|البنك الزراعي المصري “حصاد”
|10
|34.222
|34.162
|0.174
|15
|بنك عودة النقدي
|10
|36.493
|36.430
|0.174
|16
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1034.18
|1032.39
|0.173
|17
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.069
|280.586
|0.172
|18
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|47.784
|47.702
|0.172
|19
|بنك الكويت الوطني “اشراق”
|10
|34.120
|34.061
|0.172
|20
|بنك EGB ثراء
|10
|22.967
|22.928
|0.172
|21
|التجاري وفا بنك
|1000
|1909.622
|1906.379
|0.170
|22
|بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”
|10
|36.943
|36.881
|0.169
|23
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.221
|23.182
|0.167
|24
|بنك HSBC مصر
|100
|367.588
|366.978
|0.166
|25
|مصر للتأمين
|10
|22.737
|22.700
|0.166
|26
|بنك مصر النقدي
|10
|55.168
|55.078
|0.163
|26
|بنك الإمارات الوطني “مزيد”
|1000
|1430.59
|1428.26
|0.163
|28
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|257.056
|256.739
|0.123
|29
|صناديق الدخل الثابت
|البنك العقاري المصري العربي “المصري”
|100
|266.760
|265.951
|0.304
|1
|التجاري الدولي “ثبات”
|100
|377.12
|376.26
|0.229
|2
|العربي الافريقي الدولي “جذور”
|10
|29.914
|29.854
|0.201
|3
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1918.483
|1915.198
|0.172
|4
|بنك القاهرة “الثابت”
|100
|277.7
|277.82
|-0.043
|5
وكعادتها، استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.189 وبقيمة 450.53 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق “آروب للتأمين” ثانيًا بـ%0.181، وبسعر 220.7 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» المركز الثالث بارتفاع %0.179 وبقيمة 35.08 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء البنك التجارى الدولى «أصول» رابعًا بـ%0.179 وبقيمة 520.09 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.178، وبسعر 12.56 جنيه للوثيقة.
و«المصرى» الأعلى بـ«الدخل الثابت»
وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» أعلى نسبة صعود بـ%0.3، ليحصد المركز الأول بسعر وثيقة 266.75 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 377.12 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» ثالثًا بـ%0.2 ليسجل 29.91 جنيه للوثيقة.
«مصر الرابع» الأقل أفولاً فى «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 15 مايو
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك مصر الرابع
|100
|90.75
|92.21
|-1.583
|1
|بنك الاستثمار العربي “هلال”
|100
|216.382
|220.010
|-1.649
|2
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|84.36
|85.84
|-1.724
|3
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|109.16
|111.13
|-1.773
|4
|البنك الزراعي المصري “الوفاق”
|10
|15.992
|16.283
|-1.791
|5
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”
|100
|141.079
|143.725
|-1.841
|6
|بنك البركة مصر
|100
|110.82
|113.16
|-2.068
|7
|بنك الكويت الوطني “ الحياة “
|100
|18.646
|19.051
|-2.126
|8
|نعيم مصر
|100
|134.93
|140.68
|-4.087
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|البنك المصرف المتحد “رخاء”
|100
|283.03
|282.55
|0.170
|1
|بنك البركة “البركات”
|100
|127.24
|127.05
|0.150
|2
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|209.105
|208.800
|0.146
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|بنك البركة مصر “ المتوزان “
|100
|93.13
|92.63
|0.540
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|141.485
|144.302
|-1.952
|2
وسيطر التراجع الجماعى على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك مصر الرابع أقل نسبة هبوط بنحو %1.58، لتصل وثيقته إلى 90.75 جنيه، محتلًا المركز الأول بين الأقل هبوطًا.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بنسبة انخفاض %1.64، لتسجل وثيقته 216.38 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» ثالثًا بـ%1.72 ليصل سعر وثيقته إلى 84.36 جنيه.
وفى المركز الرابع بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بـ%1.77 ليصل سعر وثيقته إلى 109.16 جنيه.
وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.79 وبقيمة 15.99 جنيه للوثيقة.
وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» أعلى نسبة ارتفاع، ليحصد المركز الأول بـ%0.17، وبقيمة 283.03 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.15، مسجلًا 127.24 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى ثالثًا، بنسبة %0.146 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.1 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بعدما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.54، لتصل إلى 93.13 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%1.95، لتصل إلى 141.48 جنيه.
التقهقر يسيطر على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%2.56 وبسعر 122.87 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.57، لتسجل 166.81 جنيه للوثيقة. وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 225.76 جنيه.
وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.08، لتصل إلى 16.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.86، لتصل إلى 546.6 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 15 مايو
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|122.875
|126.112
|-2.567
|1
|بنك تنمية الصادرات “كنوز”
|100
|166.813
|171.227
|-2.578
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|225.768
|225.418
|0.16
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|صندوق العربي الافريقي “جارد”
|10
|16.951
|16.965
|-0.08
|1
|بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”
|100
|546.62
|551.38
|-0.86
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|مصر النقدي “ الدولار “
|10 دولار
|12.013
|12.012
|0.01
|1
|مصر النقدي “ اليورو “
|10 يورو
|11.033
|11.033
|0.000
|2