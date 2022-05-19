الهبوط شبه الجماعى يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

لتعكس تراجع مؤشرات البورصة

الهبوط شبه الجماعى يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 ص, الخميس, 19 مايو 22

اتجهت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى إلى التراجع شبه الجماعى، لتعكس موجة هبوط مؤشرات البورصة.

وأنهت موشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط جماعى بواقع %3.34 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 10678 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %2.19، مسجلًا 1832 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %2.28، ليغلق عند مستوى 2786 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %2.1، بما يعادل نحو 15 مليار جنيه، ليسجل 700.1 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة بـ715.1 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» الناجى الوحيد بين «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 15 مايوسعر الوثيقة في 8 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
مصر الخير1014.37414.3490.171
بنك الاستثمار العربي “سندي”1013.18713.365-1.332
بنك مصر الأول500195.71198.82-1.563
البنك الزراعي المصري “الماسي”100277.46282.29-1.714
بنك الكويت الوطني “الميزان”100358.041364.888-1.885
البنك الأهلى الأول10043.3144.16-1.926
البنك التجاري الدولي “تكامل”100198.74202.68-1.947
بنك كريدي أجريكول الرابع “الثقة”100251.58257.72-2.388

وسيطر الهبوط على كل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير، بعدما تمكن من مخالفة المسار والارتفاع بنحو %0.17، لتصل وثيقته إلى 14.37 جنيه.

وفى سياق موازٍ، تكبد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» أقل نسبة انخفاض، ليحصد المركز الأول بين الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.33، ليصل سعر وثيقته إلى 13.18 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المرتبة الثانية بتراجع %1.56، وبقيمة 195.71 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الثالث بهبوط قدره %1.71، ليصل سعر وثيقته إلى 277.46 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» رابعًا بـ%1.88 لتسجل وثيقته 358.04 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول خامسًا بقائمة الأقل هبوطًا، بنسبة تراجع %1.92 وبقيمة 43.31 جنيه للوثيقة.

«فاروس» يغرد منفردًا فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 15 مايوسعر الوثيقة في 8 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
فاروس 110094.593.171.4271
البنك الاهلي الخامس1011.0811.3-1.9472
البنك الأهلي الكويتي100126.16128.78-2.0343
بنك مصر الثالث100656.7670.9-2.1174
بنك مصر الثاني66.6785.1287.06-2.2285
البنك الأهلي الثالث100130.87133.95-2.2996
البنك الأهلي الثاني10065.2966.88-2.3777
المجموعة العربية المصرية للتأمين100299.83307.65-2.5428
بنك التعمير والاسكان “تعمير”100189.33194.4-2.6089
العربي الافريقي الدولي “شيلد”50182.65187.69-2.68510
بنك القاهرة10111.43114.53-2.70711
بنك تنمية الصادرات “الخبير”33.33121.6125.03-2.74312
التجاري الدولي الثاني “استثمار”100194.14199.67-2.77013
البنك الأهلي المتحد “الفا”1020.79721.423-2.92314
كريدي أجريكول الثاني100177.73183.13-2.94915
بنك الاسكندرية100352.28362.99-2.95016
كريدي أجريكول مصر الأول100385.03396.82-2.97117
المصري الخليجي100252.31260.06-2.98018
MID BANK 1100544.65562.81-3.22719
بنك الكويت الوطني “نماء”1015.55516.075-3.23720
قناة السويس “الاجيال”1014.14514.631-3.32021
قناة السويس500475.49491.91-3.33822
بنك بلوم مصر100140.18145.09-3.38423
مصر المستقبل1022.2223-3.39124
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100125.65130.1-3.42025
بايونيرز “الرائد”10084.7188.06-3.80426

وانعكس هبوط مؤشرات البورصة، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى على أداء صناديق الأسهم.

ونجا صندوق فاروس من الهبوط الجماعى الذى خيّم على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، بعدما تمكن من تحقيق نسبة ارتفاع %1.42، ليصل سعر وثيقته إلى 94.5 جنيه.

وفى سياق متصل، تمكن صندوق البنك الأهلى الخامس من تصدر قائمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بعدما فقدت وثيقته %1.94، لتسجل 11.08 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة هبوط %2.03 وبسعر 126.16 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك مصر الثالث بتراجع %2.11، لتصل وثيقته إلى 656.7 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الرابع بهبوط %2.22، وبسعر 85.12 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%2.29، وبسعر 130.87 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الاستثمار العربى» يتصدر «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 15 مايوسعر الوثيقة في 8 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك تنمية الصادرات “يومي”100450.539449.6880.1891
أروب للتأمين100220.71220.310.1822
البنك العربي النقدي “يوماتي”1035.08135.0180.1803
التجاري الدولي “أصول”100520.09519.160.1794
بنك الاستثمار العربي1012.56612.5440.1795
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.26735.2050.1786
بنك بلوم مصر النقدي100367.53366.880.1777
ان اي كابيتال “سيولة”1011.23411.2140.1778
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.25736.1930.1769
MID BANK 210001033.9951032.1810.17610
البنك العربي الافريقي “جمان”100365.39364.7490.17611
البنك الأهلي المتحد “ثروة”100296.672296.1530.17512
بنك قطر الأهلي الوطني “ثمار”100458.804458.0030.17513
بنك التعمير والاسكان “موارد”1033.6733.6120.17414
البنك الزراعي المصري “حصاد”1034.22234.1620.17415
بنك عودة النقدي1036.49336.4300.17416
كريدى أجريكول مصر الثالث10001034.181032.390.17317
البنك الأهلي المصري الرابع100281.069280.5860.17218
بنك الاسكندرية النقدي1047.78447.7020.17219
بنك الكويت الوطني “اشراق”1034.12034.0610.17220
بنك EGB ثراء1022.96722.9280.17221
التجاري وفا بنك10001909.6221906.3790.17022
بنك المؤسسة المصرفية “مزايا”1036.94336.8810.16923
بنك SAIB النقدي1023.22123.1820.16724
بنك HSBC مصر100367.588366.9780.16625
مصر للتأمين1022.73722.7000.16626
بنك مصر النقدي1055.16855.0780.16326
بنك الإمارات الوطني “مزيد”10001430.591428.260.16328
بنك أبوظبي الوطني100257.056256.7390.12329
صناديق الدخل الثابت     
البنك العقاري المصري العربي “المصري”100266.760265.9510.3041
التجاري الدولي “ثبات”100377.12376.260.2292
العربي الافريقي الدولي “جذور”1029.91429.8540.2013
البنك الأهلي الثامن10001918.4831915.1980.1724
بنك القاهرة “الثابت”100277.7277.82-0.0435

وكعادتها، استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.189 وبقيمة 450.53 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق “آروب للتأمين” ثانيًا بـ%0.181، وبسعر 220.7 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك العربى النقدى «يومياتى» المركز الثالث بارتفاع %0.179 وبقيمة 35.08 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء البنك التجارى الدولى «أصول» رابعًا بـ%0.179 وبقيمة 520.09 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق بنك الاستثمار العربى قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.178، وبسعر 12.56 جنيه للوثيقة.

و«المصرى» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

وواصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» أعلى نسبة صعود بـ%0.3، ليحصد المركز الأول بسعر وثيقة 266.75 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ%0.22، ليصل سعر وثيقته إلى 377.12 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» ثالثًا بـ%0.2 ليسجل 29.91 جنيه للوثيقة.

«مصر الرابع» الأقل أفولاً فى «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 15 مايوسعر الوثيقة في 8 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك مصر الرابع10090.7592.21-1.5831
بنك الاستثمار العربي “هلال”100216.382220.010-1.6492
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10084.3685.84-1.7243
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100109.16111.13-1.7734
البنك الزراعي المصري “الوفاق”1015.99216.283-1.7915
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل”100141.079143.725-1.8416
بنك البركة مصر100110.82113.16-2.0687
بنك الكويت الوطني “ الحياة “10018.64619.051-2.1268
نعيم مصر100134.93140.68-4.0879
الصناديق النقديه الاسلامية     
البنك المصرف المتحد “رخاء”100283.03282.550.1701
بنك البركة “البركات”100127.24127.050.1502
أبوظبي الإسلامي النقدي100209.105208.8000.1463
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
بنك البركة مصر “ المتوزان “10093.1392.630.5401
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100141.485144.302-1.9522

وسيطر التراجع الجماعى على كل وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك مصر الرابع أقل نسبة هبوط بنحو %1.58، لتصل وثيقته إلى 90.75 جنيه، محتلًا المركز الأول بين الأقل هبوطًا.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بنسبة انخفاض %1.64، لتسجل وثيقته 216.38 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» ثالثًا بـ%1.72 ليصل سعر وثيقته إلى 84.36 جنيه.

وفى المركز الرابع بين الأقل هبوطًا، جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بـ%1.77 ليصل سعر وثيقته إلى 109.16 جنيه.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%1.79 وبقيمة 15.99 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» أعلى نسبة ارتفاع، ليحصد المركز الأول بـ%0.17، وبقيمة 283.03 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.15، مسجلًا 127.24 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى ثالثًا، بنسبة %0.146 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.1 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضى، بعدما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.54، لتصل إلى 93.13 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%1.95، لتصل إلى 141.48 جنيه.

التقهقر يسيطر على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة هبوط بـ%2.56 وبسعر 122.87 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.57، لتسجل 166.81 جنيه للوثيقة. وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 225.76 جنيه.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ%0.08، لتصل إلى 16.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.86، لتصل إلى 546.6 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 8/5/2022 الى 15/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 15 مايوسعر الوثيقة في 8 مايونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول     
بنك الشركة المصرفية العربية 2200122.875126.112-2.5671
بنك تنمية الصادرات “كنوز”100166.813171.227-2.5782
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100225.768225.4180.161
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
صندوق العربي الافريقي “جارد”1016.95116.965-0.081
بنك مصر التراكمى “صندوق العمر”100546.62551.38-0.862
الصناديق العملة الأجنبية     
مصر النقدي “ الدولار “10 دولار12.01312.0120.011
مصر النقدي “ اليورو “10 يورو11.03311.0330.0002
جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 ص, الخميس, 19 مايو 22