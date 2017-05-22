الهبوط الحاد يسيطر على البورصة فى ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، تأثرا بقرار البنك المركزي أمس الأحد، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 2%.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 2.52% إلى 12648 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.67% ليصل إلى 581 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 1.81% عند مستوى 1356 نقطة، وكذلك هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 3.96% عند مستوى 1986 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 3.77% عند مستوى 11568 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2390.3 مليون جنيه و56.2 مليون جنيه و3.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 39 مليون جنيه و8.4 مليون جنيه و402.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 159 سهما من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما صعد 9 وبقى 17 دون تغير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بصعود جماعي طفيف حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل متأرجح بنسبة 0.17% إلى 12974 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% ليصل إلى 591 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.08% عند مستوى 1381 نقطة.