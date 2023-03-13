الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة يلقي بظلاله على الأسهم الأعلى تراجعا اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا بنهاية تعاملات اليوم،والذي انعكس على حزمة من الأسهم سجلت أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين أكثر من 16% و14%.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 3.13% مغلقا عند مستوى 15438.5 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.29% مغلقا عند 2749 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.25% مغلقا عند مستوى 4075 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم، شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 16.40% مغلقا عند 1.580 جنيه، تلاه مباشرة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 15.46% مغلقا عند 37.520 جنيه، ثم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 14.90% مغلقا عند 9.710 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 14.69% ،مغلقا عند 3.890 جنيه، ثم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 14.29%، مغلقا عند 9 جنيهات.