الهاوس بارتي يزاحم حفلات الفنادق ليلة رأس السنة

بعد زيادة الأسعارهبة حامد:مع زيادة أسعار حفلات رأس السنة، والتي قدرها منظمون بأنها تجاوزت الـ 30%، لجأ مواطنون للاحتفال في منازلهم كبديل عن الاحتفال في الفنادق منظمين حفلات "هاوس بارتي"، هربًا من أسعار الحفلات والتي وصفوها بـ"جنونية" مقارنة بالأعوام الماضية.وتراوحت أسعار الحفلات فيما بين 850

بعد زيادة الأسعار





هبة حامد:

مع زيادة أسعار حفلات رأس السنة، والتي قدرها منظمون بأنها تجاوزت الـ 30%، لجأ مواطنون للاحتفال في منازلهم كبديل عن الاحتفال في الفنادق منظمين حفلات “هاوس بارتي”، هربًا من أسعار الحفلات والتي وصفوها بـ”جنونية” مقارنة بالأعوام الماضية.

وتراوحت أسعار الحفلات فيما بين 850 و حتى 5000 جنيهًا في أغلب الفنادق باختلاف المطربين ومقدمي السهرات، وكذلك درجة الفندق نفسها.

** الهاوس بارتي قادم





وفي الوقت الذي شهدت فيه الحفلات نسبة إشغال مرتفعة على الرغم من زيادات الأسعار، إلا أن هناك فئة كبيرة من المواطنين لجأت لتنظيم حفلات “هاوس بارتي”.

تقول رضوى صلاح، إن الزيادات التي شهدتها أسعار الحفلات “جنونية”، موضحة أن فكرة “الهاوس بارتي” مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.

وأضافت : “الهاوس بارتي هي فكرة مناسبة لضمان عادة الاحتفال برأس السنة وفي نفس الوقت توفير النفقات”

وتابعت “أسعار الفنادق شهدت زيادة مرتفعة، لذلك ففكرة الهاوس بارتي من الممكن أن تكون هي الإتجاه السائد خلال السنوات المقبلة في ظل زيادة الأسعار المتتالية التي تشهدها أسعار حفلات الفنادق”.



شارك في إحياء حفلات رأس السنة لهذا العام في الفنادق مجموعة من النجوم، واللذين اختلفت على أساسهم أسعار الحفلات في هذه الفنادق، ومنهم وائل جسار، ودينا، ومايا دياب، وصافيناز، وآلا كوشنير.



** إشغالات متزايدة





وعلى الرغم من زيادة أسعار الحفلات إلا أن أغلب الفنادق شهدت إشغالات كبيرة، فيقول رامي العتال، منظم حفلات، إن الأسعار شهدت زيادات بما يتجاوز 30% مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن طقس الاحتفال هو طقس سنوي مهم لدى المصريين وهو ما سيدفعهم لحضور هذه الحفلات رغم زيادة أسعارها.



وحول إمكانية تأثير حفلات “الهاوس بارتي” على نسبة الإشغال في السنوات المقبلة، يقول العتال إن حفلات المنازل ظاهرة جديدة من الممكن أن تتزايد خلال السنوات المقبلة إلا أنه لن تؤثر على حجم الإشغال

وقال العتال: “كل حاجة ليها زبونها، ومثلما توجد هناك طبقات تحاول الافتصاد في تكاليف السهرات، هناك طبقات أخرى لديها الرغبة في قضاء ليلة رأس السنة في أماكن وأجواء مختلفة”.