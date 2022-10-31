الهالوين في السعودية.. الرياض تكسر التقاليد وتحتفل بـ«الهلع» في أجواء مثيرة

احتفلت المملكة العربية السعودية بعيد الهالوين للمرة الأولى في تاريخها، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة على العاصمة الرياض، وهم يرتدون الملابس المخيفة في إطار الاحتفالات.

وكجزء من موسم الرياض المستمر، أقيمت فعالية “نهاية الأسبوع المخيفة” يومي الخميس والجمعة الماضيين في بوليفارد الرياض.

وقد تم تحويل البوليفارد إلى حفلة تنكرية مع السماح بدخول مجاني للضيوف الذين يرتدون ملابس طالما كانت تلك ملابسهم مخيفة.

وكان الغرض من الحدث هو عرض تنكري مرعب للسكان المحليين والسعوديين، بما يخلق بيئة ممتعة ومثيرة حيث يتعلم الزوار القصص التي تكمن وراء ملابس الشخصيات المختلفة.

وعرض أحد الحاضرين، ويُدعى عبد الرحمن زي المخلوق الأسطوري في أمريكا الشمالية “وينديجو” Wendigo ، حيث تقول الأسطورة إن المخلوق الفولكلوري روح خبيثة تمتلك الإنسان، وتدعو إلى مشاعر الجشع والجوع.

جدير بالذكر أن تلك كانت هي المرة الأولى التي يحتفل فيها عبد الرحمن بالهالوين في البلاد.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لصحيفة “عرب نيوز”: ” إنه احتفال عظيم بصراحة ، وفيه روح من الفرح … ومن حيث الحرام أو الحلال ، لا أعرف عن ذلك شيئا. نحن نحتفل به فقط للمتعة ولا شيء غير ذلك. “

وفيما تجنبت دول الخليج الاحتفال بالهالوين منذ فترة طويلة، وصف الحاضرون في الحدث المناسبة بأنها شكل من أشكال الترفيه غير الضار.

وقال خالد الحربي أحد حاضري الحدث: “الأفعال مبنية على النوايا. أنا هنا فقط لأستمتع “.

وقد جاء الحربي مع عائلته ، مع أفراد أسرته الذين يرتدون زي طبيب وممرض واستشاري ملطخ بالدماء. وقد حمل الحربي فردًا من العائلة يبلغ من العمر عامين يرتدي زي ساحرة، والذي ألقى تعويذة جنونية على بقية أفراد الأسرة بشكل هزلي.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بأعياد الهالوين في الغرب في الحادي والثلاثين من أكتوبر، فيما فيما احتفل به السعوديون خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 29 أكتوبر.