الهئية الهندسية تنتهى من تنفيذ أكبر مركز للمعارض الدولية والمؤتمرات

بدور إبراهيم

انتهت القوات المسلحة من تشييد «مركز مصر للمعارض الدولية « بمنطقة القاهرة الجديدة، على محور المشير بالتجمع الخامس، الذى يعد بمثابة إضافة قوية لقدرات مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فى إقامة وتنظيم كبرى المعارض والفعاليات العالمية، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة على أرض مصر.

أقيم «مركز مصر للمعارض الدولية» وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، على مساحة 311 ألف م2، بما يعادل 74 فدانًا، تشغيل المنشآت منها نسبة 23 % بإجمالى 17 فدانًأ، ويضم مجمع القاعات الرئيسية على مساحة 60 ألف م2، تشتمل على 4 قاعات عرض، بمسطح 10 آلاف م2، لكل قاعة بإجمالى 40 ألف م2، ومجهزة بالإمكانات الفنية، والاحتياجات والتقنيات من أنظمة الصوت، والإضاءة، ووسائل العرض، بجانب 2 بلازا داخلية، على طابقين، بإجمالى مسطح 9500 م2، و4 مداخل استقبال بمسطح 8 آلاف م2، و4 مناطق إدارية خلفية بمسطح 2400 م2 .

وتضم المكونات الرئيسية للمشروع الذى أشرفت على تنفيذة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع عدد من الشركات المدنية، و2 مبنى للمطاعم بإجمالى مسطح 3500 م2، ومنطقة البلازا الرئيسية التى تضم مسار الحركة الرئيسى، ومنطقة المطاعم المفتوحة بإجمالى مسطح 11 ألف م2، ومناطق مفتوحة تستخدم للعرض المكشوف بإجمالى مسطح 65 ألف متر مربع، يمكن استخدامها كساحة انتظار سيارات تسع حتى 2200 سيارة، و7 مبان للخدمات على مساحة 7 آلاف م2، تضم « الورشة، والمخازن، ومبانى الإقامة، ومحطة الكهرباء، وخزانات المياه، إلى جانب أعمال التنسيق الحضارى للموقع العام، من خلال الطرق الرئيسية، والفرعية، والأرصفة، والمشايات، والمساحات الخضراء، بإجمالى مسطح 163 ألف متر مربع، وأسوار بإجمالى أطوال 2400 م، و9 بوابات رئيسية، لتنظيم الدخول والخروج و2 مبنى لحجز التذاكر.