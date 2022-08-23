النيل للمجمعات: طرح 475 طن لحوم برازيلية بسعر 72 جنيه للكيلو

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 475 طن من اللحوم البرازيلية المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ، بعد تخفيض سعر البيع الي 72 جنيه بدلا من 90 جنيها طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الاعباء علي المواطنين.

أكد احمد حواش العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن الشركة تقوم بتوزيع 50 ذبيحة يوميا على فروع شركتي النيل والاهرام للمجمعات الاستهلاكية في منطقة القاهرة الكبري (القاهرة والجيزة والقليوبية) بعدد 160 فرع ويوجد اكثر من 100 بمخازن الشركة من اللحوم البرزايلية.

وقال في تصريحات صحفية أن تلك الكميات ارتفعت نتيجة زيادة الطلب من قبل المستهلكين على اللحوم نظرا لتخفيض الاسعار إلي 475 طن، وتم سحب حوالي 50% من هذا الكمية بسبب اقبال من المواطنين بسبب خفض السعر وجودتها التي تتم من خلال لجان متخصصة من الجهات المختصة

وأضاف حواش أنه يتم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 72 جنيه بدلا من 90 جنيها، مشيرًا إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يصل الي 3 أشهر و ما يزيد عن 4 اشهر.

وأشار العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلي أن جميع فروع الشركة دخلت منظومة الميكنة كاملة وذلك من خلال توحيد سعر البيع في جميع الفروع.

من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكداً ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي.

وأكدكمال أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها، مضيفَا أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها ، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا .