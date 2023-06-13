«النيل للمجمعات»: توفير 100 ذبيحة سودانية و250 طنا من اللحوم البرازيلي المجمدة

أكد المهندس عادل رشدي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم ضخ جميع انواع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية باسعار مخفضة.

وقال رشدي في تصريحات له، أنه يتم توفير 100 ذبيحة سودانية يوميا بسعر 195 جنيها للكيلو، بالإضافة إلي 250 طنا من اللحوم البرازيلي المجمدة، وكذلك كميات كبيرة من الدواجن.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة

وأكد رشدي أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة ، استعداداً للعيد ، مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلي الموانئ ثم المحاجر ومنها إلي المنافذ.

أضاف انه يتم أيضا ضخ 130 طن من السكر بمنافذ المجمعات بالإضافة إلي فروع جمعيتي ، و كميات تتراوح من 8 إلي 10 أطنان دقيق، و 12 الف كرتونة زيت تمويني بخلاف 400 كرتونة اخري عباد وذرة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلي أنه يتم توفير 150 طن أرز بلدي بسعر 25 جنيها، بالإضافة إلي استلام 600 طن حصة إضافية من الأرز الهندي خلال شهر مايو الماضي، بسعر 20 جنيها للكيلو.