النيل للمجمعات الاستهلاكية: ضخ لحوم سودانية طازجة في 800 فرع

قالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم استيراد اللحوم السودانية حية، ويتم ذبحها فى أبو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

وأضافت خلال جولة تفقدية على مجمع أحمد عرابي التابع للشركة في المهندسين، أنه يتم ضخ 5 عجول يوميًا في المجمع، موضحة أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء البيطرين منهم 8 أطباء تابعين لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وتابعت: إن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرحت اليوم 150 عجلا، في 800 مجمع استهلاكي من إجمالي الفروع التابعة للشركة، على مستوى القاهرة الكبرى، كما يتم طرح لحوم طازجة بسعر 160 جنيهًا.. بسعر 195 جنيهًا للكيلو السوداني.

وأشارت إلى أنه يتم يوميًا توريد من 1350 إلى 1500 عجل سوداني من مجزر أبو سمبل على مستوى الجمهورية، للمنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه سيتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج فضلا عن إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية، متوقعة أن يتم إقامتها في الأول من يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد.