النيل للطيران تكشف حقيقة تأثرها بتداعيات الأزمة السعودية

دعاء محمود ومحمد فتحينفى أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، مساء اليوم السبت، تأثر شركته بالأحداث التي شهدتها السعودية مؤخرا بعد توقيف بعض رجال الأعمال ومن بينهم ناصر الطيار مالك مجموعة الطيار المالكة للشركة. و ذلك خلال المؤتمر الصحفي للشركة المنعقد بمدينة شرم الشيخ،&

دعاء محمود ومحمد فتحي

نفى أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، مساء اليوم السبت، تأثر شركته بالأحداث التي شهدتها السعودية مؤخرا بعد توقيف بعض رجال الأعمال ومن بينهم ناصر الطيار مالك مجموعة الطيار المالكة للشركة.

و ذلك خلال المؤتمر الصحفي للشركة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أكد أن الشركة مستقلة وأغلبية المستثمرين بها من أفراد ومؤسسات مصرية.

ودلل علي ذلك بالإعلان عن انضمام الطائرة السابعة لأسطول الشركة الجوي، مشددا علي انهم ماضون في شراء المزيد من الطائرات بشكل سنوي لدعم الشركة واقتحام أسواق جديدة

ونوه إلى أن مشاركة النيل للطيران مصرية مساهمة وتستوفي كافة القوانين والشروط والضوابط المصرية لإنشاء خطوط الطيران

ولفت إلى أن شركته حققت زيادة في معدلات التشغيل خلال شهر يوليو الماضي من 87 رحلة أسبوعيا إلى 115 رحلة أسبوعيا في نفس الشهر من العام الماضي