النيل للطيران تفتتح خطوطاً جديدة للخليج وأفريقيا

دعاء محمود – محمد فتحىقال الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، أحمد على، إن شركته تستهدف خلال الفترة المقبلة اقتحام أسواق جديدة، فى دول الخليج، والشرق الأوسط، وإفريقيا، موضحاً أنه فى انتظار الموافقة على هذه الخطوط من الجهات المعنية.نوه على إلى أن السعودية أصبحت من كبرى الخطوط المشغلة للشرك

دعاء محمود – محمد فتحى

قال الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، أحمد على، إن شركته تستهدف خلال الفترة المقبلة اقتحام أسواق جديدة، فى دول الخليج، والشرق الأوسط، وإفريقيا، موضحاً أنه فى انتظار الموافقة على هذه الخطوط من الجهات المعنية.

نوه على إلى أن السعودية أصبحت من كبرى الخطوط المشغلة للشركة، بعد تسيير رحلات حالياً إلى 13 مدينة فى المملكة.

أكد أن شركته تمتلك أسطولًا للطيران، بمتوسط عمر يصل إلى 7 أعوام، معلناً عن اعتزامه ضم طائرتين جديدتين من طراز إيرباص 321 بحلول 2020.

أضاف أن انضمام الطائرة السابعة للأسطول يأتى فى إطار رغبة الشركة فى اقتحام أسواق جديدة، مشيراً إلى أن شركته قامت بضم طائرتين مطلع العام الجارى من طراز الإيرباص 320، بتكلفة 150 مليون دولار.

أشار إلى أن نسبة انتظام رحلات النيل للطيران تصل إلى %92، موضحاً أن الشركة استطاعت تحقيق نموًا بنسبة %32، هو الأعلى لهذا العام بين جميع شركات الطيران العربية، وفقاً لتقرير وكالة OAG، متابعاً أن نسبة نمو الشركة منذ 2014 بلغ %205.

أكد أن الشركة لم تتخذ قراراً برفع أسعار الرحلات الداخلية، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أن الزيادة إقرارها فقط على الرحلات الدولية وبنسب ضئيلة، متابعاً أن سداد %85 من مصروفات الطائرة بالدولار، كان أحد أسباب الزيادة.

أعلن رئيس الشركة عن إطلاق حملة للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، بتكلفة 300 ألف دولار، تحت شعار “استثمر فى مصر.. استثمر فى النيل للطيران”، الذى وضعته الشركة على أحدث طائراتها، لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذه الحملة منفصلة كلياً، عن حملة الترويج الخاصة بطرح أسهم الشركة فى البورصة.

أضاف أن تفاصيل الطرح بالكامل الإعلان عنها مع بداية العام المقبل، رافضاً الإفصاح عن أسماء الشركات لحين موعد الطرح، مشيراً إلى أن شركته أول شركة طيران قطاع خاص يطرح أسهمها فى البورصة.

جاء ذلك فى تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد السبت فى مدينة شرم الشيخ، للإعلان عن انضمام الطائرة السابعة طراز إيرباص 321 لأسطول الشركة الجوى.

أشار رئيس الشركة إلى أن سبب طرح الأسهم بالبورصة، الرغبة فى توسيع الملكية وإعطاء فرصة للمجتمع المصرى، من أفراد ومؤسسات، أن يكونوا شركاء فى شركة النيل للطيران، موضحاً أنه من المقرر إطلاق حملة للترويج بهذا الشأن.

تابع أن شركته منذ تأسيسها فى 2006، كانت تنوى الطرح، لكن تأجل ذلك للعام الجارى، لافتاً إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، على رأسها التعويم، أجلت من عملية الطرح للعام المقبل.

أكد أن شركته انتهت من تأسيس شركة نايل إير كاترينج لخدمات الضيافة، المقرر افتتاحها فى ديسمبر المقبل، موضحاً أنه افتتح مؤخراً أكاديمية لتدريب للطيران تابعة للشركة للمساهمة فى تطوير التعليم بقطاع الطيران، متابعا أن 2018 يشهد الإعلان عن تأسيس شركتين جديدتين.